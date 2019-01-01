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Луцький зоопарк змінює графік роботи

Луцький зоопарк змінює графік роботи
У Луцькому зоопарку повідомили про зміни у графіку роботи. Це пов'язано зі зменшенням тривалості світлового дня.

Про це інформують на сторінці зоопарку у Facebook.

Так, у будні працюватиме з 10:00 до 18.00, у вихідні - до 19:00. Також вже не будуть продаватися квитки за годину до завершення роботи.

Зауважують, вартість квитків залишається сталою - 60 гривень для дорослих, 40 гривень - для дітей. Малюки до 1 метра заввишки проходять безкоштовно. Є пільги для студентів та пенсіонерів, але лише за пред'явлення посвідчення.

Крім цього, із жовтня прийматимуть замовлення на проведення екскурсій для організованих груп відвідувачів - але лише за умови попереднього запису за телефоном 066 074 3224 (Тетяна). Для дитячих колективів діють спецпропозиції: вартість квитка - 30 гривень, один дорослих на 10 діток проходить безкоштовно.

"Отож, не гайте часу! Чекаємо усіх у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста кожної вільної години", - йдеться у дописі.


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Теги: луцький зоопарк, графік роботи
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