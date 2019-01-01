Луцький зоопарк змінює графік роботи





Про це



Так, у будні працюватиме з 10:00 до 18.00, у вихідні - до 19:00. Також вже не будуть продаватися квитки за годину до завершення роботи.



Зауважують, вартість квитків залишається сталою - 60 гривень для дорослих, 40 гривень - для дітей. Малюки до 1 метра заввишки проходять безкоштовно. Є пільги для студентів та пенсіонерів, але лише за пред'явлення посвідчення.



Крім цього, із жовтня прийматимуть замовлення на проведення екскурсій для організованих груп відвідувачів - але лише за умови попереднього запису за телефоном 066 074 3224 (Тетяна). Для дитячих колективів діють спецпропозиції: вартість квитка - 30 гривень, один дорослих на 10 діток проходить безкоштовно.



"Отож, не гайте часу! Чекаємо усіх у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста кожної вільної години", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому зоопарку повідомили про зміни у графіку роботи. Це пов'язано зі зменшенням тривалості світлового дня.Про це інформують на сторінці зоопарку у Facebook.Так, у будні працюватиме з 10:00 до 18.00, у вихідні - до 19:00. Також вже не будуть продаватися квитки за годину до завершення роботи.Зауважують, вартість квитків залишається сталою - 60 гривень для дорослих, 40 гривень - для дітей. Малюки до 1 метра заввишки проходять безкоштовно. Є пільги для студентів та пенсіонерів, але лише за пред'явлення посвідчення.Крім цього, із жовтня прийматимуть замовлення на проведення екскурсій для організованих груп відвідувачів - але лише за умови попереднього запису за телефоном 066 074 3224 (Тетяна). Для дитячих колективів діють спецпропозиції: вартість квитка - 30 гривень, один дорослих на 10 діток проходить безкоштовно."Отож, не гайте часу! Чекаємо усіх у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста кожної вільної години", - йдеться у дописі.

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