вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО

Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
В управлінні ДСНС України у Волинській області 17 вересня відбулися урочисті збори з нагоди професійного свята – Дня рятівника.

Привітали рятувальників представники міської та обласної влади, - йдеться на сайті Луцькради.

Начальник управління ДСНС України у Волинській області, генерал-майор Володимир Грушовінчук у своєму виступі акцентував на тому, що девізом рятувальників є слова: “Запобігти. Врятувати. Допомогти”. Це люди, які готові завжди прийти на допомогу, рятуючи інших, ціною свого життя.

Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт вручив Подяки з нагоди професійного свята - Дня рятівника: капітану служби цивільного захисту Малімону Андрію Володимировичу начальнику караулу 25 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; майору служби цивільного захисту Негодюку Сергію Васильовичу начальнику караулу 2 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; сержанту служби цивільного захисту Михальчуку Володимиру Святославовичу пожежному-рятувальнику 25 державного пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; сержанту служби цивільного захисту Спольнику Олександру Вікторовичу пожежному-рятувальнику 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області


Також Григорій Пустовіт та Володимир Грушовінчук нагородили відзнакою рятувальника посту центрального пляжу Павла Суліменка, який 28 серпня цього року разом з небайдужим громадянином, врятував двох дівчат, які пішли купатися та почали тонути.

Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вітання, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни можуть залишитися без газу через невизначеність теплопостачальників
Сьогодні, 18:26
У Ковелі через дитячі пустощі згоріло 3 тонни сіна
Сьогодні, 18:12
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Меню по-новому: які страви смакують луцькі школярі від відомого шеф-кухаря. ВІДЕО.
Сьогодні, 17:30
Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
У селі на Волині горів будинок У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 11:40
Волинським рятувальникам виділили на розвиток 800 тисяч євро Волинським рятувальникам виділили на розвиток 800 тисяч євро
11 вересень, 05:20
На червоних люках – не паркуватись: у місті на Волині рятувальники позначили пожежні гідранти На червоних люках – не паркуватись: у місті на Волині рятувальники позначили пожежні гідранти
08 вересень, 11:45
У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу
31 серпень, 21:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька психлікарня перевантажена на 60%
Сьогодні, 18:39
 0
Волиняни можуть залишитися без газу через невизначеність теплопостачальників
Сьогодні, 18:26
 0
У Ковелі через дитячі пустощі згоріло 3 тонни сіна
Сьогодні, 18:12
 0
Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
Меню по-новому: які страви смакують луцькі школярі від відомого шеф-кухаря. ВІДЕО.
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿