Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО

В управлінні ДСНС України у Волинській області 17 вересня відбулися урочисті збори з нагоди професійного свята – Дня рятівника.Привітали рятувальників представники міської та обласної влади, - йдеться на сайті Луцькради.Начальник управління ДСНС України у Волинській області, генерал-майору своєму виступі акцентував на тому, що девізом рятувальників є слова: “Запобігти. Врятувати. Допомогти”. Це люди, які готові завжди прийти на допомогу, рятуючи інших, ціною свого життя.Секретар міської ради, виконувач повноважень міського головивручив Подяки з нагоди професійного свята - Дня рятівника: капітану служби цивільного захистуначальнику караулу 25 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; майору служби цивільного захистуначальнику караулу 2 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; сержанту служби цивільного захиступожежному-рятувальнику 25 державного пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; сержанту служби цивільного захиступожежному-рятувальнику 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській областіТакож Григорій Пустовіт та Володимир Грушовінчук нагородили відзнакою рятувальника посту центрального пляжу, який 28 серпня цього року разом з небайдужим громадянином, врятував двох дівчат, які пішли купатися та почали тонути.