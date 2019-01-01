Як волинських рятувальників вітали з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 17:50
В управлінні ДСНС України у Волинській області 17 вересня відбулися урочисті збори з нагоди професійного свята – Дня рятівника.
Привітали рятувальників представники міської та обласної влади, - йдеться на сайті Луцькради.
Начальник управління ДСНС України у Волинській області, генерал-майор Володимир Грушовінчук у своєму виступі акцентував на тому, що девізом рятувальників є слова: “Запобігти. Врятувати. Допомогти”. Це люди, які готові завжди прийти на допомогу, рятуючи інших, ціною свого життя.
Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт вручив Подяки з нагоди професійного свята - Дня рятівника: капітану служби цивільного захисту Малімону Андрію Володимировичу начальнику караулу 25 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; майору служби цивільного захисту Негодюку Сергію Васильовичу начальнику караулу 2 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; сержанту служби цивільного захисту Михальчуку Володимиру Святославовичу пожежному-рятувальнику 25 державного пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; сержанту служби цивільного захисту Спольнику Олександру Вікторовичу пожежному-рятувальнику 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Також Григорій Пустовіт та Володимир Грушовінчук нагородили відзнакою рятувальника посту центрального пляжу Павла Суліменка, який 28 серпня цього року разом з небайдужим громадянином, врятував двох дівчат, які пішли купатися та почали тонути.
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Привітали рятувальників представники міської та обласної влади, - йдеться на сайті Луцькради.
Начальник управління ДСНС України у Волинській області, генерал-майор Володимир Грушовінчук у своєму виступі акцентував на тому, що девізом рятувальників є слова: “Запобігти. Врятувати. Допомогти”. Це люди, які готові завжди прийти на допомогу, рятуючи інших, ціною свого життя.
Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт вручив Подяки з нагоди професійного свята - Дня рятівника: капітану служби цивільного захисту Малімону Андрію Володимировичу начальнику караулу 25 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; майору служби цивільного захисту Негодюку Сергію Васильовичу начальнику караулу 2 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; сержанту служби цивільного захисту Михальчуку Володимиру Святославовичу пожежному-рятувальнику 25 державного пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; сержанту служби цивільного захисту Спольнику Олександру Вікторовичу пожежному-рятувальнику 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Також Григорій Пустовіт та Володимир Грушовінчук нагородили відзнакою рятувальника посту центрального пляжу Павла Суліменка, який 28 серпня цього року разом з небайдужим громадянином, врятував двох дівчат, які пішли купатися та почали тонути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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