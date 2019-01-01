вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі близько +5…+6 градусів, удень – до +12…+14. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і північний, 1-9 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вихідні у жовтні: скільки днів відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:25
Екзотика на городі: фермер з Волині вирощує фіолетову картоплю
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині визначили найуспішніших педагогів
Сьогодні, 19:51
У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*
Сьогодні, 19:41
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 вересня
05 вересень, 19:43
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 серпня
23 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 серпня
19 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 липня
12 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вихідні у жовтні: скільки днів відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:25
 0
Екзотика на городі: фермер з Волині вирощує фіолетову картоплю
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У місті на Волині визначили найуспішніших педагогів
Сьогодні, 19:51
 0
У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*
Сьогодні, 19:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿