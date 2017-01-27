Волинянин вкрав з магазину 15 ноутбуків

На Волині неодноразово судимий чоловік отримав новий термін за крадіжку 15 ноутбуків з магазину, проникнення в будинки та побиття чоловіка поблизу бару.Чоловік проведе за ґратами чотири роки. Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Ратнівського районного суду Волинської області.Під час судового засідання встановили, що 8 грудня 2014 року раніше неодноразово судимий волинянин, в якого досі не зняті судимості, пошкодивши металеві ґрати, проник в магазин, звідки викрав 15 ноутбуків, в тому числі два нетбуки на понад 46 тисяч гривень.Окрім того, обвинувачений вчинив ще низку злочинів. Зокрема, наприкінці грудня 2018 року та на початку лютого 2019 року проникав до будинків, звідки викрадав гроші. Проте зловмисник не обмежився лише крадіжками, а й з товаришами побив чоловіка поблизу кафе-бару «Скарлет» в селищі Стара Вижівка.Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.Суд визнав винним раніше неодноразово судимого волинянина та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.