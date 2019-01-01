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У селі на Волині креативно розмалювали зупинку. ФОТО

У селі на Волині креативно розмалювали зупинку. ФОТО
Зупинку громадського транспорту у селі Селець, що належить до Зимнівської ОТГ, відремонтували та розмалювали традиційними орнаментами.

Про це БУГу розповіли депутати Зимнівської сільської ради.

Ремонт зупинки ініціювали депутати, потрібно було поміняти покрівлю і оновити стіни. До ініціативи приєдналася викладач школи села Селець Тетяна Субботіна, яка впродовж двох тижнів на громадських засадах своїми руками "одягала" зупинку у орнаменти вишиванки.

Як розповіла БУГу депутат Тетяна Януш, перед тим, як наносити орнамент на зупинку, у місцевій школі радилися, який краще обрати.

Кошти на матеріали та ремонт покрівлі зупинки виділили з бюджету громади, а це близько 20-ти тисяч гривень.

Як зазначив голова ОТГ В’ячеслав Католик, він щиро дякує усім мешканцям громади, які підтримують корисні ініціативи та роблять усе, щоб життя в громаді було кращим.
У селі на Волині креативно розмалювали зупинку. ФОТО
У селі на Волині креативно розмалювали зупинку. ФОТО
У селі на Волині креативно розмалювали зупинку. ФОТО


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Теги: зупинка
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