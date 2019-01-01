У селі на Волині креативно розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 10:18
Зупинку громадського транспорту у селі Селець, що належить до Зимнівської ОТГ, відремонтували та розмалювали традиційними орнаментами.
Про це БУГу розповіли депутати Зимнівської сільської ради.
Ремонт зупинки ініціювали депутати, потрібно було поміняти покрівлю і оновити стіни. До ініціативи приєдналася викладач школи села Селець Тетяна Субботіна, яка впродовж двох тижнів на громадських засадах своїми руками "одягала" зупинку у орнаменти вишиванки.
Як розповіла БУГу депутат Тетяна Януш, перед тим, як наносити орнамент на зупинку, у місцевій школі радилися, який краще обрати.
Кошти на матеріали та ремонт покрівлі зупинки виділили з бюджету громади, а це близько 20-ти тисяч гривень.
Як зазначив голова ОТГ В’ячеслав Католик, він щиро дякує усім мешканцям громади, які підтримують корисні ініціативи та роблять усе, щоб життя в громаді було кращим.
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Про це БУГу розповіли депутати Зимнівської сільської ради.
Ремонт зупинки ініціювали депутати, потрібно було поміняти покрівлю і оновити стіни. До ініціативи приєдналася викладач школи села Селець Тетяна Субботіна, яка впродовж двох тижнів на громадських засадах своїми руками "одягала" зупинку у орнаменти вишиванки.
Як розповіла БУГу депутат Тетяна Януш, перед тим, як наносити орнамент на зупинку, у місцевій школі радилися, який краще обрати.
Кошти на матеріали та ремонт покрівлі зупинки виділили з бюджету громади, а це близько 20-ти тисяч гривень.
Як зазначив голова ОТГ В’ячеслав Католик, він щиро дякує усім мешканцям громади, які підтримують корисні ініціативи та роблять усе, щоб життя в громаді було кращим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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