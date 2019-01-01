Поблизу Луцька знайшли 5-річного хлопчика, який втік із садочка
Сьогодні, 10:43
Сьогодні, 18 вересня, на службу 102 зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що на об’їзній дорозі в Рованцях ходить малолітня дитина.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Екіпаж швидко прибув на місце, познайомився з хлопчиком та почав спілкування.
На щастя, 5-річна дитина знала місце проживання, саме туди й завезли хлопця патрульні.
Патрульні з’ясували, що хлопчик утік з садочка, бо захотів до бабусі.
У батьків відібрали заяву й пояснення, провели профбесіду, аби уникали схожих ситуацій в майбутньому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Екіпаж швидко прибув на місце, познайомився з хлопчиком та почав спілкування.
На щастя, 5-річна дитина знала місце проживання, саме туди й завезли хлопця патрульні.
Патрульні з’ясували, що хлопчик утік з садочка, бо захотів до бабусі.
У батьків відібрали заяву й пояснення, провели профбесіду, аби уникали схожих ситуацій в майбутньому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Дитина втікає з садочка, а пояснення (письмові напевне) хочуть від батьків? Де вихователі?
"У батьків відібрали заяву й пояснення"- втік же не від батьків,а з садочка..
Вибір редактора
Останні новини
У Києві побили заступника Кличка, він – в реанімації
Сьогодні, 11:05
Поблизу Луцька знайшли 5-річного хлопчика, який втік із садочка
Сьогодні, 10:43
В Україні випав перший сніг
Сьогодні, 10:24
Медіа