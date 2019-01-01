Поблизу Луцька знайшли 5-річного хлопчика, який втік із садочка





Про це інформує

Екіпаж швидко прибув на місце, познайомився з хлопчиком та почав спілкування.



На щастя, 5-річна дитина знала місце проживання, саме туди й завезли хлопця патрульні.



Патрульні з’ясували, що хлопчик утік з садочка, бо захотів до бабусі.



У батьків відібрали заяву й пояснення, провели профбесіду, аби уникали схожих ситуацій в майбутньому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 вересня, на службу 102 зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що на об’їзній дорозі в Рованцях ходить малолітня дитина.Про це інформує патрульна поліція Волині.

Екіпаж швидко прибув на місце, познайомився з хлопчиком та почав спілкування.На щастя, 5-річна дитина знала місце проживання, саме туди й завезли хлопця патрульні.Патрульні з’ясували, що хлопчик утік з садочка, бо захотів до бабусі.У батьків відібрали заяву й пояснення, провели профбесіду, аби уникали схожих ситуацій в майбутньому.

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