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Поблизу Луцька знайшли 5-річного хлопчика, який втік із садочка

Поблизу Луцька знайшли 5-річного хлопчика, який втік із садочка
Сьогодні, 18 вересня, на службу 102 зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що на об’їзній дорозі в Рованцях ходить малолітня дитина.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Екіпаж швидко прибув на місце, познайомився з хлопчиком та почав спілкування.

На щастя, 5-річна дитина знала місце проживання, саме туди й завезли хлопця патрульні.

Патрульні з’ясували, що хлопчик утік з садочка, бо захотів до бабусі.

У батьків відібрали заяву й пояснення, провели профбесіду, аби уникали схожих ситуацій в майбутньому.

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Теги: патрульна поліція, Волинь, згублена дитина
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Коментарі 2
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Дитина втікає з садочка, а пояснення (письмові напевне) хочуть від батьків? Де вихователі?
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"У батьків відібрали заяву й пояснення"- втік же не від батьків,а з садочка..
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