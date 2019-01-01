вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п’яний водій на Mazda в’їхав у фуру

На Волині п’яний водій на Mazda в’їхав у фуру
У селі Заріччя Володимир-Волинського району на вулиці Героїв Майдану трапилася аварія.

Інцидент стався 17-го вересня о 23:10, - пише БУГ.

На щастя, обійшлося без потерпілих.

Вантажівка DAF стояла припаркована на узбіччі вулиці. 58-річний водій легковика Mazda не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем.

У результаті два авто отримали механічні пошкодження.

Поліцейські, приїхавши на місце події, встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відтак, поліцейські склали два протоколи за ст. 124 і ст. 130 КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У боулінг-клубі «StrikeCity» – шалені вихідні*
Сьогодні, 13:32
Волинські патрульні нагадали, на яких дорогах використовують TruCam
Сьогодні, 13:23
На Волині п’яний водій на Mazda в’їхав у фуру
Сьогодні, 13:13
Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
Сьогодні, 13:07
Волинські лісівники відкрили інтернет-магазин консервної продукції
Сьогодні, 12:59
Схожі новини
Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом Аварія на Волині: Audi зіткнулась з бусом
12 серпень, 12:07
Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі
08 серпень, 11:32
У місті на Волині на пішохідному переході – аварія У місті на Волині на пішохідному переході – аварія
07 травень, 10:41
На виїзді з Володимира – аварія На виїзді з Володимира – аварія
02 квітень, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 14:30
 0
У Луцьку шукають архітекторів з новітніми ідеями для облаштування «авіаційного» скверу
Сьогодні, 14:29
 0
Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи
Сьогодні, 14:23
 0
Шквальний вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 14:02
 0
Священники розвінчали міф, що загублена обручка є передвісником розлучення
Сьогодні, 13:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿