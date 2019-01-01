На Волині п’яний водій на Mazda в’їхав у фуру





Інцидент стався 17-го вересня о 23:10, - пише



На щастя, обійшлося без потерпілих.



Вантажівка DAF стояла припаркована на узбіччі вулиці. 58-річний водій легковика Mazda не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем.



У результаті два авто отримали механічні пошкодження.



Поліцейські, приїхавши на місце події, встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відтак, поліцейські склали два протоколи за ст. 124 і ст. 130 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Заріччя Володимир-Волинського району на вулиці Героїв Майдану трапилася аварія.Інцидент стався 17-го вересня о 23:10, - пише БУГ На щастя, обійшлося без потерпілих.Вантажівка DAF стояла припаркована на узбіччі вулиці. 58-річний водій легковика Mazda не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем.У результаті два авто отримали механічні пошкодження.Поліцейські, приїхавши на місце події, встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відтак, поліцейські склали два протоколи за ст. 124 і ст. 130 КУпАП.

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