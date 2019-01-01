На Волині п’яний водій на Mazda в’їхав у фуру
Сьогодні, 13:13
У селі Заріччя Володимир-Волинського району на вулиці Героїв Майдану трапилася аварія.
Інцидент стався 17-го вересня о 23:10, - пише БУГ.
На щастя, обійшлося без потерпілих.
Вантажівка DAF стояла припаркована на узбіччі вулиці. 58-річний водій легковика Mazda не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем.
У результаті два авто отримали механічні пошкодження.
Поліцейські, приїхавши на місце події, встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відтак, поліцейські склали два протоколи за ст. 124 і ст. 130 КУпАП.
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Інцидент стався 17-го вересня о 23:10, - пише БУГ.
На щастя, обійшлося без потерпілих.
Вантажівка DAF стояла припаркована на узбіччі вулиці. 58-річний водій легковика Mazda не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем.
У результаті два авто отримали механічні пошкодження.
Поліцейські, приїхавши на місце події, встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відтак, поліцейські склали два протоколи за ст. 124 і ст. 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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