У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Волинянка обурилася вчинком чоловіка, який гасав мотоциклом по озері Світязь.
Жителька міста Камінь-Каширський Іванна Сус днями побачила, як по воді Світязю невідомий чоловік гасав мотоциклом. Волинянка сфотографувала порушника, а світлини надіслала на адресу видання Район.Шацьк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мажори на джипі проїхалися озером Світязь
«Відпочиваючи на турбазі «Шацькі озера», 11 вересня стала свідком такої сумної картини. Можливо, комусь це і здається нормальним. Але, на мою думку, це неприйнятно! Тим паче на фото такого глобального обміління озера! Не заслуговують ці люди на таке гарне озеро», – обурилася жінка.
Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, до чергової частини не надходило повідомлення про це порушення. Водночас просять свідків таких подій повідомляти про порушення природоохоронного законодавства за телефоном 102 чи у Шацький національний природний парк, аби правоохоронці могли одразу покарати правопорушника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Жителька міста Камінь-Каширський Іванна Сус днями побачила, як по воді Світязю невідомий чоловік гасав мотоциклом. Волинянка сфотографувала порушника, а світлини надіслала на адресу видання Район.Шацьк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мажори на джипі проїхалися озером Світязь
«Відпочиваючи на турбазі «Шацькі озера», 11 вересня стала свідком такої сумної картини. Можливо, комусь це і здається нормальним. Але, на мою думку, це неприйнятно! Тим паче на фото такого глобального обміління озера! Не заслуговують ці люди на таке гарне озеро», – обурилася жінка.
Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, до чергової частини не надходило повідомлення про це порушення. Водночас просять свідків таких подій повідомляти про порушення природоохоронного законодавства за телефоном 102 чи у Шацький національний природний парк, аби правоохоронці могли одразу покарати правопорушника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А разве есть в этом какое-то нарушение? Дамочка что-то наверно будет видно не в себе. Таких больных и в Луцке полно. например - Дац_Шына
Вибір редактора
Останні новини
На Волині безвісти зник пенсіонер
Сьогодні, 15:22
У базах адрес не існує: лучани не можуть заплатити за «комуналку» після перейменування провулку
Сьогодні, 15:18
У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Волиняни отримали державні нагороди
Сьогодні, 14:39
Медіа