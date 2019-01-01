У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО





Жителька міста Камінь-Каширський Іванна Сус днями побачила, як по воді Світязю невідомий чоловік гасав мотоциклом. Волинянка сфотографувала порушника, а світлини надіслала на адресу видання



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«Відпочиваючи на турбазі «Шацькі озера», 11 вересня стала свідком такої сумної картини. Можливо, комусь це і здається нормальним. Але, на мою думку, це неприйнятно! Тим паче на фото такого глобального обміління озера! Не заслуговують ці люди на таке гарне озеро», – обурилася жінка.



Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, до чергової частини не надходило повідомлення про це порушення. Водночас просять свідків таких подій повідомляти про порушення природоохоронного законодавства за телефоном 102 чи у Шацький національний природний парк, аби правоохоронці могли одразу покарати правопорушника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка обурилася вчинком чоловіка, який гасав мотоциклом по озері Світязь.Жителька міста Камінь-Каширськийднями побачила, як по воді Світязю невідомий чоловік гасав мотоциклом. Волинянка сфотографувала порушника, а світлини надіслала на адресу видання Район.Шацьк «Відпочиваючи на турбазі «Шацькі озера», 11 вересня стала свідком такої сумної картини. Можливо, комусь це і здається нормальним. Але, на мою думку, це неприйнятно! Тим паче на фото такого глобального обміління озера! Не заслуговують ці люди на таке гарне озеро», – обурилася жінка.Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, до чергової частини не надходило повідомлення про це порушення. Водночас просять свідків таких подій повідомляти про порушення природоохоронного законодавства за телефоном 102 чи у Шацький національний природний парк, аби правоохоронці могли одразу покарати правопорушника.

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