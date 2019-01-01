вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО

У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО
Волинянка обурилася вчинком чоловіка, який гасав мотоциклом по озері Світязь.

Жителька міста Камінь-Каширський Іванна Сус днями побачила, як по воді Світязю невідомий чоловік гасав мотоциклом. Волинянка сфотографувала порушника, а світлини надіслала на адресу видання Район.Шацьк.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мажори на джипі проїхалися озером Світязь

«Відпочиваючи на турбазі «Шацькі озера», 11 вересня стала свідком такої сумної картини. Можливо, комусь це і здається нормальним. Але, на мою думку, це неприйнятно! Тим паче на фото такого глобального обміління озера! Не заслуговують ці люди на таке гарне озеро», – обурилася жінка.

Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, до чергової частини не надходило повідомлення про це порушення. Водночас просять свідків таких подій повідомляти про порушення природоохоронного законодавства за телефоном 102 чи у Шацький національний природний парк, аби правоохоронці могли одразу покарати правопорушника.

У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО
У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО
У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, мотоцикл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А разве есть в этом какое-то нарушение? Дамочка что-то наверно будет видно не в себе. Таких больных и в Луцке полно. например - Дац_Шына
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині безвісти зник пенсіонер
Сьогодні, 15:22
У базах адрес не існує: лучани не можуть заплатити за «комуналку» після перейменування провулку
Сьогодні, 15:18
У Світязі чоловік гасав на мотоциклі озером. ФОТО
Сьогодні, 14:57
На Волині тисячі роботодавців платили працівникам зарплату, меншу за «мінімалку»
Сьогодні, 14:50
Волиняни отримали державні нагороди
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
Білоруси вважають, що Світязь міліє не через Хотиславський кар`єр. ФОТО Білоруси вважають, що Світязь міліє не через Хотиславський кар`єр. ФОТО
12 вересень, 03:12
Казковий світанок на Світязі з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Казковий світанок на Світязі з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
09 вересень, 05:23
Не впорався з керуванням: на Волині після падіння з мотоцикла госпіталізували 4 підлітків Не впорався з керуванням: на Волині після падіння з мотоцикла госпіталізували 4 підлітків
08 вересень, 20:11
У Рівному локомотив збив неповнолітнього мотоцикліста. ФОТО У Рівному локомотив збив неповнолітнього мотоцикліста. ФОТО
02 вересень, 07:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відрізали електроенергію: на Волині сусіди посварилися через платіжку за світло. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
 0
Волинська модель «плюс-сайз» – учасниця благодійного проекту
Сьогодні, 16:01
 0
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
На Волині безвісти зник пенсіонер
Сьогодні, 15:22
 0
У базах адрес не існує: лучани не можуть заплатити за «комуналку» після перейменування провулку
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿