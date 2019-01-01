«ДБР збирається співпрацювати з Росією у справі українських моряків», - адвокат Порошенка





Про це журналістам розповів адвокат Петра Порошенка Ігор Головань. Трансляцію вів



"У telegram-каналах розповідають, що кримінальне провадження щодо моряків і кораблі у Керченський протоці начебто не спрямоване проти українських моряків. Я звертаю увагу, що однією зі статей кримінального кодексу, за якою ДБР здійснює так зване "досудове розслідування", є стаття 426 прим про перевищення службових повноважень військовими та службовими особами. До відповідальності за цією статтею можуть бути притягнуті виключно військовослужбовці. Отже, повідомлення про допити українських моряків, які тільки повернулися з російського полону, яскраво свідчать про те, в чиїх інтересах здійснюється розслідування", - сказав правозахисник.



Зокрема Головань припустив можливість співпраці ДБР із Росією у справі звільнених українських моряків.



"Я ще у травні казав, що це кримінальне провадждення порушено за заявою Портнова виключно в інтересах Росії, щоб допомогти росіянам уникнути відповідальності за захоплення українських моряків. Зараз це підтверджується. Наших моряків допитували в Росії, а тепер їх допитують в Україні. Я хотів би, щоб ДБР публічно заявило, що не збирається просити у Росії допомоги у провадженні щодо українських моряків. Але, я гадаю, що ДБР все ж таки збирається співпрацювати з російськими "правоохоронцями", - зазначив адвокат.

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