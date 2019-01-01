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У Луцьку хочуть збудувати загальноміський баскетбольний майданчик

У Луцьку хочуть збудувати загальноміський баскетбольний майданчик
У Луцьку готують місце для буліництва сучасного баскетбольного майданчика.

Про це у Facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.

“Триває прибирання сміття та розчистка території від самосіву, хащів й аварійних зелених насаджень для будівництва першого в місті загальноміського баскетбольного майданчика з поліуретановим покриттям на вул. Глушець поруч з центральним парком”, — йдеться у дописі.

У Луцьку хочуть збудувати загальноміський баскетбольний майданчик

До слова, раніше ми писали про те, що у центральному парку розчищають хащі та зарослі.

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Теги: парк, баскетбольний майданчик
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