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На території волинського пункту пропуску в поляка вилучили заборонені таблетки

На території волинського пункту пропуску в поляка вилучили заборонені таблетки
В «Устилузі» у громадянина Польщі вилучили десять таблеток «Skudexa», які заборонені для переміщення за кордон.

Про це повідомии у пресслужбі ГУ ДФС у Волинській області.

У ніші дверей легкового автомобіля, який в'їжджав в Україну з Республіки Польща «зеленим коридором» пункту пропуску «Устилуг», виявили блістер (10 шт) таблеток "Skudexa" в упаковці виробника.

Оскільки вони містять гідрохлоридтрамадолу, то включені в перелік обмежених до транскордонного переміщення і заборонених для перевезення громадянами речовин.

Таблетки вилучені волинськими митниками. Про подію повідомили правоохоронні органи для подальшого розслідування обставин справи.

На території волинського пункту пропуску в поляка вилучили заборонені таблетки

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Теги: таблетки, Волинь, Устилуг
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