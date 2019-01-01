На території волинського пункту пропуску в поляка вилучили заборонені таблетки
Сьогодні, 09:11
В «Устилузі» у громадянина Польщі вилучили десять таблеток «Skudexa», які заборонені для переміщення за кордон.
Про це повідомии у пресслужбі ГУ ДФС у Волинській області.
У ніші дверей легкового автомобіля, який в'їжджав в Україну з Республіки Польща «зеленим коридором» пункту пропуску «Устилуг», виявили блістер (10 шт) таблеток "Skudexa" в упаковці виробника.
Оскільки вони містять гідрохлоридтрамадолу, то включені в перелік обмежених до транскордонного переміщення і заборонених для перевезення громадянами речовин.
Таблетки вилучені волинськими митниками. Про подію повідомили правоохоронні органи для подальшого розслідування обставин справи.
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Про це повідомии у пресслужбі ГУ ДФС у Волинській області.
У ніші дверей легкового автомобіля, який в'їжджав в Україну з Республіки Польща «зеленим коридором» пункту пропуску «Устилуг», виявили блістер (10 шт) таблеток "Skudexa" в упаковці виробника.
Оскільки вони містять гідрохлоридтрамадолу, то включені в перелік обмежених до транскордонного переміщення і заборонених для перевезення громадянами речовин.
Таблетки вилучені волинськими митниками. Про подію повідомили правоохоронні органи для подальшого розслідування обставин справи.
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