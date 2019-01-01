На території волинського пункту пропуску в поляка вилучили заборонені таблетки

В «Устилузі» у громадянина Польщі вилучили десять таблеток «Skudexa», які заборонені для переміщення за кордон.Про це повідомии у пресслужбі ГУ ДФС у Волинській області.У ніші дверей легкового автомобіля, який в'їжджав в Україну з Республіки Польща «зеленим коридором» пункту пропуску «Устилуг», виявили блістер (10 шт) таблеток "Skudexa" в упаковці виробника.Оскільки вони містять гідрохлоридтрамадолу, то включені в перелік обмежених до транскордонного переміщення і заборонених для перевезення громадянами речовин.Таблетки вилучені волинськими митниками. Про подію повідомили правоохоронні органи для подальшого розслідування обставин справи.