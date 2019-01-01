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Волинянин викликав поліцейських, бо йому примарились двоє розбійників зі зброєю

Волинянин викликав поліцейських, бо йому примарились двоє розбійників зі зброєю
У селищі Сенкевичівка Горохівського району чоловік викликав поліцію, бо йому примарились невідомі з ножами.

Про це пише Волинь Нова.

Чоловік кричав, що дуже вдивляється у незнайомців, намагався впізнати їх і водночас припускав, що кривдники йому привиджуються.

Прикро, що навіть у таких кумедних на перший погляд ситуаціях поліцейські змушені реагувати згідно зі законом.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: Волинь, поліція
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