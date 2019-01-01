Волинянин викликав поліцейських, бо йому примарились двоє розбійників зі зброєю
Сьогодні, 08:31
У селищі Сенкевичівка Горохівського району чоловік викликав поліцію, бо йому примарились невідомі з ножами.
Про це пише Волинь Нова.
Чоловік кричав, що дуже вдивляється у незнайомців, намагався впізнати їх і водночас припускав, що кривдники йому привиджуються.
Прикро, що навіть у таких кумедних на перший погляд ситуаціях поліцейські змушені реагувати згідно зі законом.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Чоловік кричав, що дуже вдивляється у незнайомців, намагався впізнати їх і водночас припускав, що кривдники йому привиджуються.
Прикро, що навіть у таких кумедних на перший погляд ситуаціях поліцейські змушені реагувати згідно зі законом.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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