Волинянин викликав поліцейських, бо йому примарились двоє розбійників зі зброєю





Про це пише



Чоловік кричав, що дуже вдивляється у незнайомців, намагався впізнати їх і водночас припускав, що кривдники йому привиджуються.



Прикро, що навіть у таких кумедних на перший погляд ситуаціях поліцейські змушені реагувати згідно зі законом.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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