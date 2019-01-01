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У Луцьку автівка на переході збила пішохода: чоловік – у реанімації

У Луцьку автівка на переході збила пішохода: чоловік – у реанімації
У Луцьку легковик Renault Megane, під керуванням 25-річного жителя обласного центру, збив 65-річного чоловіка.

Автопригода трапилась 19 вересня близько 20 годинина по вулиці Глушець, - пише ГУНП у Волинській області.

Потерпілий переходив проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП перехожий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію обласної клінічної лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального код кусу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.





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Теги: аварія, Луцьк
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