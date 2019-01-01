У Луцьку автівка на переході збила пішохода: чоловік – у реанімації





Автопригода трапилась 19 вересня близько 20 годинина по вулиці Глушець, - пише ГУНП у Волинській області.



Потерпілий переходив проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок ДТП перехожий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію обласної клінічної лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального код кусу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.











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