У Луцьку автівка на переході збила пішохода: чоловік – у реанімації
Сьогодні, 10:51
У Луцьку легковик Renault Megane, під керуванням 25-річного жителя обласного центру, збив 65-річного чоловіка.
Автопригода трапилась 19 вересня близько 20 годинина по вулиці Глушець, - пише ГУНП у Волинській області.
Потерпілий переходив проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП перехожий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію обласної клінічної лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального код кусу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
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Автопригода трапилась 19 вересня близько 20 годинина по вулиці Глушець, - пише ГУНП у Волинській області.
Потерпілий переходив проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП перехожий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію обласної клінічної лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального код кусу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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