У лучанина з гаража вкрали позашляховик. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Дмитро Дмитро.



"Прошу допомоги！



Викрали моє авто Тойота Рав 4,чорний колір, 2008р. з вул.Конякіна з кооперативу “Ветеран-2”.



Фото підкріпляю копії іншої машини з інету, відрізняється тільки сходинкою під дверками - у мене замість неї просто хромована труба діаметром 5-6см, а все інше один в один! Номерний знак ВН2224НВ, можливо зняли або замінили на «бляхові» номери.



Ще була велика тріщина всього чохла запаски та дуже потерте заднє праве крило. Подія сталась 19серпня. Можливо хто що знає, бачив, пишіть





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з гаражного кооперативу вкрали позашляховик Toyota Rav 4.Про це у facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав власник авто"Прошу допомоги！Викрали моє авто Тойота Рав 4,чорний колір, 2008р. з вул.Конякіна з кооперативу “Ветеран-2”.Фото підкріпляю копії іншої машини з інету, відрізняється тільки сходинкою під дверками - у мене замість неї просто хромована труба діаметром 5-6см, а все інше один в один! Номерний знак ВН2224НВ, можливо зняли або замінили на «бляхові» номери.Ще була велика тріщина всього чохла запаски та дуже потерте заднє праве крило. Подія сталась 19серпня. Можливо хто що знає, бачив, пишіть в приват ! За достовірну інформацію обіцяю винагороду", - йдеться в дописі.

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