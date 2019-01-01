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У лучанина з гаража вкрали позашляховик. ФОТО

У лучанина з гаража вкрали позашляховик. ФОТО
У Луцьку з гаражного кооперативу вкрали позашляховик Toyota Rav 4.

Про це у facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав власник авто Дмитро Дмитро.

"Прошу допомоги！

Викрали моє авто Тойота Рав 4,чорний колір, 2008р. з вул.Конякіна з кооперативу “Ветеран-2”.

Фото підкріпляю копії іншої машини з інету, відрізняється тільки сходинкою під дверками - у мене замість неї просто хромована труба діаметром 5-6см, а все інше один в один! Номерний знак ВН2224НВ, можливо зняли або замінили на «бляхові» номери.

Ще була велика тріщина всього чохла запаски та дуже потерте заднє праве крило. Подія сталась 19серпня. Можливо хто що знає, бачив, пишіть в приват! За достовірну інформацію обіцяю винагороду", - йдеться в дописі.

У лучанина з гаража вкрали позашляховик. ФОТО
У лучанина з гаража вкрали позашляховик. ФОТО

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Теги: вкрали, позашляховик, гаражний кооператив, Ветеран-2, Конякіна, АвтоАндони
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