Луцькі патрульні допомогли підійнятись на вершину гори чоловіку з інвалідністю. ФОТО

Волинські патрульні піднялись на гору Пікуй (понад 1400 метрів) та допомогли підійнятись чоловіку на інвалідному візку – батьку однієї з інспекторок.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Зазначили, що організація «On 3 wheels - Фонд здійснення мрій» давно організовує інклюзивні походи, тож патрульні охоче долучились і цього разу допомогти людині здійснити мрію – побувати на вершині гори разом з дочкою.«Він не може ходити, але, звісно, побувати на вершині гори і побачити неймовірні краєвиди хотів, однак не було змоги.Дякуємо нашим патрульним за великі і сильні серця, за допомогу іншим і небайдужість», – йдеться у дописі.