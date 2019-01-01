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Луцькі патрульні допомогли підійнятись на вершину гори чоловіку з інвалідністю. ФОТО

Луцькі патрульні допомогли підійнятись на вершину гори чоловіку з інвалідністю. ФОТО
Волинські патрульні піднялись на гору Пікуй (понад 1400 метрів) та допомогли підійнятись чоловіку на інвалідному візку – батьку однієї з інспекторок.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Зазначили, що організація «On 3 wheels - Фонд здійснення мрій» давно організовує інклюзивні походи, тож патрульні охоче долучились і цього разу допомогти людині здійснити мрію – побувати на вершині гори разом з дочкою.

«Він не може ходити, але, звісно, побувати на вершині гори і побачити неймовірні краєвиди хотів, однак не було змоги.

Дякуємо нашим патрульним за великі і сильні серця, за допомогу іншим і небайдужість», – йдеться у дописі.

Луцькі патрульні допомогли підійнятись на вершину гори чоловіку з інвалідністю. ФОТО
Луцькі патрульні допомогли підійнятись на вершину гори чоловіку з інвалідністю. ФОТО
Луцькі патрульні допомогли підійнятись на вершину гори чоловіку з інвалідністю. ФОТО

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Теги: поліція, Луцьк, допомога
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