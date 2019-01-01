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Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО

Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО
У селі Садів Луцького району побили вікна в будинку протоієрея Володимира Мелеся. Інцидент трапився 22 вересня о 03:25 годині.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ (МП).

Зазначають, що 20 людей почали погрожувати сім’ї священнослужителя. У будівлю священника кидали металеві предмети. На щастя, ніхто не постраждав. Конфлікт вочевидь стався через релігійне протистояння у селі.

Нагадаємо, 31 березня 2019 року невідомі побили неповнолітнього сина священика Василя.

Також зазначимо, що 6 квітня, за словами протоієрея, його з родиною вже намагались виселити з церковного будинку місцевого храму, який перейшов до ПЦУ.

Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО
Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО
Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО
Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО
Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО
Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО


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Теги: побиття, вікна, священник, Садів, Мелесь, ПЦУ, УПЦ МП
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Коментарі 1
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ну і вікна... скільки їм років? тре мінєти...
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