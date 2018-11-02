У волинянки на ринку витягнули гроші





Інцидент трапився 22 вересня, інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, передає



Зазначають, шляхом вільного доступу до сумки зловмисник викрав у володимирчанки кошти у сумі 800 гривень.



Правоохоронці з’ясовують обставини злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жительки Володимира-Волинського викрали гроші на території "Госпрозрахункового" ринку.Інцидент трапився 22 вересня, інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, передає "Княжий Град" Зазначають, шляхом вільного доступу до сумки зловмисник викрав у володимирчанки кошти у сумі 800 гривень.Правоохоронці з’ясовують обставини злочину.

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