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У волинянки на ринку витягнули гроші

У волинянки на ринку витягнули гроші
У жительки Володимира-Волинського викрали гроші на території "Госпрозрахункового" ринку.

Інцидент трапився 22 вересня, інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, передає "Княжий Град".

Зазначають, шляхом вільного доступу до сумки зловмисник викрав у володимирчанки кошти у сумі 800 гривень.

Правоохоронці з’ясовують обставини злочину.


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Теги: ринок, сумка з грошима, волинянка, злодій
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