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У Луцьку розпочалися навчання фронтових винищувачів. ВІДЕО

У Луцьку розпочалися навчання фронтових винищувачів. ВІДЕО
На Луцькому військовому аеродромі розпочались чергові навчання екіпажів легких фронтових винищувачів МіГ-29.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у Facebook.

Військові льотчики 204-ї Севастопольської БрТА ім. Покришкіна розпочали навчання в понеділок, 23-го вересня.

"Попереду гарячий авіаційний тиждень і авіашоу у волинському небі, зокрема в небі над містом Луцьк, обіцяє бути дуже феєричним", - йдеться у повідомленні.

Перші польоти тривали з 15:30 до 16:00.

Увечері, 23 вересня, льотчики проводили газовку двигунів винищувачів на Луцькому військовому аеродромі перед початком сьогоднішньої льотної зміни.

Активісту Назару Каленюку вдалося зняти захід на посадку одного з екіпажів МІГ-29.


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Теги: Луцьк, навчання, авіація, 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна
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