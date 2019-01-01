У Луцьку розпочалися навчання фронтових винищувачів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:16
На Луцькому військовому аеродромі розпочались чергові навчання екіпажів легких фронтових винищувачів МіГ-29.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у Facebook.
Військові льотчики 204-ї Севастопольської БрТА ім. Покришкіна розпочали навчання в понеділок, 23-го вересня.
"Попереду гарячий авіаційний тиждень і авіашоу у волинському небі, зокрема в небі над містом Луцьк, обіцяє бути дуже феєричним", - йдеться у повідомленні.
Перші польоти тривали з 15:30 до 16:00.
Увечері, 23 вересня, льотчики проводили газовку двигунів винищувачів на Луцькому військовому аеродромі перед початком сьогоднішньої льотної зміни.
Активісту Назару Каленюку вдалося зняти захід на посадку одного з екіпажів МІГ-29.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у Facebook.
Військові льотчики 204-ї Севастопольської БрТА ім. Покришкіна розпочали навчання в понеділок, 23-го вересня.
"Попереду гарячий авіаційний тиждень і авіашоу у волинському небі, зокрема в небі над містом Луцьк, обіцяє бути дуже феєричним", - йдеться у повідомленні.
Перші польоти тривали з 15:30 до 16:00.
Увечері, 23 вересня, льотчики проводили газовку двигунів винищувачів на Луцькому військовому аеродромі перед початком сьогоднішньої льотної зміни.
Активісту Назару Каленюку вдалося зняти захід на посадку одного з екіпажів МІГ-29.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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