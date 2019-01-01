У Луцьку розпочалися навчання фронтових винищувачів. ВІДЕО

На Луцькому військовому аеродромі розпочались чергові навчання екіпажів легких фронтових винищувачів МіГ-29.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у Facebook.Військові льотчики 204-ї Севастопольської БрТА ім. Покришкіна розпочали навчання в понеділок, 23-го вересня."Попереду гарячий авіаційний тиждень і авіашоу у волинському небі, зокрема в небі над містом Луцьк, обіцяє бути дуже феєричним", - йдеться у повідомленні.Перші польоти тривали з 15:30 до 16:00.Увечері, 23 вересня, льотчики проводили газовку двигунів винищувачів на Луцькому військовому аеродромі перед початком сьогоднішньої льотної зміни.Активістувдалося зняти захід на посадку одного з екіпажів МІГ-29.