На Волині судитимуть господаря бульдога, який відкусив жінці палець





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Нагадаємо, 39-річний чоловік гуляв зі своїм псом породи англійський бульдог, який був на повідку, але без намордника. Поруч спокійно проходила жінка 30-40 років, яку собака схопив на руку. В результаті жінка залишилася без пальця. Палець тримався на верхній частині шкіри і трішки м’язової частки, лікарі надали допомогу та пришили його.



Однак через незрозумілу поведінку американського бульдога і напад на перехожу, повноцінно палець не працює. Жінка проходить лікування до цих пір.



Після події на господаря пса був складений протокол за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вигулювання собак без повідків і намордників) та згодом внесені відомості до ЄРДР за статею 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).



На 25-те вересня справа призначена до розгляду в Нововолинському міському суді. Згідно судово-медичної експертизи, жінці діями бульдога спричинили середньої тяжкості ушкодження.



Встановлений діагноз – неповна травматична ампутація пальця правої кисті, відкритий відламковий перелом першої п’ясної кістки, обширна вкушена рана пальця з пошкодженням тенора та сухожилків.



Чоловік потерпілої розповів, що на лікування власник бульдога у перші три дні витратив близько 4-х тисяч гривень. Ще близько 3-х вони оплатили самостійно. Більше двох місяців жінка ходила в гіпсі зі шпицею. Потім – місяці реабілітації.



“Лікарі кажуть, що втрачені сухожилля не має сенсу пробувати з’єднати, бо потрібно підпилювати кістку, щоб палець розгинався. Зі слів лікаря – маємо чекати, щоб все прижилося. Дружина ходить постійно на процедури. Пожиттєво призначені ліки для кровообігу. Домашні справи, догляд за 2-річною та 11-річним дітьми лягли на мої плечі.



Не хочу, щоб це могло трапитися будь з ким, а тим більше з дітьми. “Гарячі” власники собак ще й часом палко реагують на зауваження вдягнути на пса намордник і в людних місцях тримати на повідку. Є ж закони”, – говорить чоловік потерпілої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Господар пса, який рік тому в Нововолинську відкусив пальця 39-річній жінці , постане перед судом за нанесення твариною тілесних ушкоджень.Про це пише БУГ Нагадаємо, 39-річний чоловік гуляв зі своїм псом породи англійський бульдог, який був на повідку, але без намордника. Поруч спокійно проходила жінка 30-40 років, яку собака схопив на руку. В результаті жінка залишилася без пальця. Палець тримався на верхній частині шкіри і трішки м’язової частки, лікарі надали допомогу та пришили його.Однак через незрозумілу поведінку американського бульдога і напад на перехожу, повноцінно палець не працює. Жінка проходить лікування до цих пір.Після події на господаря пса був складений протокол за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вигулювання собак без повідків і намордників) та згодом внесені відомості до ЄРДР за статею 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).На 25-те вересня справа призначена до розгляду в Нововолинському міському суді. Згідно судово-медичної експертизи, жінці діями бульдога спричинили середньої тяжкості ушкодження.Встановлений діагноз – неповна травматична ампутація пальця правої кисті, відкритий відламковий перелом першої п’ясної кістки, обширна вкушена рана пальця з пошкодженням тенора та сухожилків.Чоловік потерпілої розповів, що на лікування власник бульдога у перші три дні витратив близько 4-х тисяч гривень. Ще близько 3-х вони оплатили самостійно. Більше двох місяців жінка ходила в гіпсі зі шпицею. Потім – місяці реабілітації.“Лікарі кажуть, що втрачені сухожилля не має сенсу пробувати з’єднати, бо потрібно підпилювати кістку, щоб палець розгинався. Зі слів лікаря – маємо чекати, щоб все прижилося. Дружина ходить постійно на процедури. Пожиттєво призначені ліки для кровообігу. Домашні справи, догляд за 2-річною та 11-річним дітьми лягли на мої плечі.Не хочу, щоб це могло трапитися будь з ким, а тим більше з дітьми. “Гарячі” власники собак ще й часом палко реагують на зауваження вдягнути на пса намордник і в людних місцях тримати на повідку. Є ж закони”, – говорить чоловік потерпілої.

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