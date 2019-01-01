Через звільнення тренера із луцької спортшколи пішло 17 спортсменів

Олександра Сологуба, який, на думку багатьох, несправедливо звільнив тренера-викладача Володимира Самчука) луцьку спортивну школу з плавання покинуло 17 спортсменів. Серед них: рекордсмен та чемпіон України Максим Ткачук.



Про це інформаційному агентству



Так, СДЮШОР покинули вихованці Володимира Самчука, якого звільнили, Ольги Корець та Вікторії Мороз, що пішли зі спортшколи з власної ініціативи.



Джерело зазначило, що з-поміж інших, СДЮШОР покинуло три майстри спорту та чотири кандидати у майстри спорту України. Усі вони – члени обласної збірної з плавання (окрім того, Максим Ткачук входить до складу національної збірної команди України).



Як стало відомо, частину дітей вже офіційно відраховано. Керівництво басейну затягує із відрахуванням спортсменів, яким раніше школа надала куртки-парки та спортивні костюми.



Нагадаємо, що



Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.



15 серпня на платформі відкрите місто



Згодом, відділення Національного олімпійського комітету у Волинській області закликало Олександра Сологуба поновити на роботі Володимира Самчука, а батьки дітей, яких тренує Володимир Самчук, звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити Олександра Сологуба із займаною посади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через діяльність директора басейну, який, на думку багатьох, несправедливо звільнив тренера-викладача Володимира Самчука) луцьку спортивну школу з плавання покинуло 17 спортсменів. Серед них: рекордсмен та чемпіон України Максим Ткачук.Про це інформаційному агентству «Конкурент» стало відомо з власних джерел.Так, СДЮШОР покинули вихованці, якого звільнили,та, що пішли зі спортшколи з власної ініціативи.Джерело зазначило, що з-поміж інших, СДЮШОР покинуло три майстри спорту та чотири кандидати у майстри спорту України. Усі вони – члени обласної збірної з плавання (окрім того,входить до складу національної збірної команди України).Як стало відомо, частину дітей вже офіційно відраховано. Керівництво басейну затягує із відрахуванням спортсменів, яким раніше школа надала куртки-парки та спортивні костюми.Нагадаємо, що тренера-викладача луцької спортивної школи з плавання Володимира Самчука звільнили з посади в той час, коли він готував свого спортсмена Максима Ткачука до чемпіонату світу на базі приватного клубу, а не в комунальному басейні, в якому на період канікул щороку спускають воду. Ганебною ситуацією обурюються як у Луцьку, так і в інших містах України.Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.15 серпня на платформі відкрите місто з'явилася петиція , в якій владу просять поновити тренера на посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.Згодом, відділення Національного олімпійського комітету у Волинській області закликало Олександра Сологуба поновити на роботі Володимира Самчука, а батьки дітей, яких тренує Володимир Самчук, звернулися до Президента Україниз проханням звільнити Олександра Сологуба із займаною посади.

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