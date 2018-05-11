У Луцьку чоловік пограбував знайомого посеред вулиці





Про це інформує



У понеділок, 23 вересня, до відділу поліції із заявою звернувся 33-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що цього ж дня, вночі на вулиці Конякіна у Луцьку знайомий йому чоловік, застосувавши насильство, викрав 19 тисячі гривень.



Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ними виявився ровесник потерпілого, 33-річний житель Луцька.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний із погрозою застосування насильства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна 33-річний чоловік напав на знайомого та забрав чималу суму грошей.Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області. У понеділок, 23 вересня, до відділу поліції із заявою звернувся 33-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що цього ж дня, вночі на вулиці Конякіна у Луцьку знайомий йому чоловік, застосувавши насильство, викрав 19 тисячі гривень.Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ними виявився ровесник потерпілого, 33-річний житель Луцька.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний із погрозою застосування насильства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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