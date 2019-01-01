Українці отримали безвіз зі ще однією країною
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Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася південноамериканська країна - Колумбія.
Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Twitter в середу, 25 вересня, - пише Корреспондент.
Угоду глава МЗС підписав разом зі своїм колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо 24 вересня. Сторони підписали документ на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка триває в Нью-Йорку.
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Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Twitter в середу, 25 вересня, - пише Корреспондент.
Угоду глава МЗС підписав разом зі своїм колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо 24 вересня. Сторони підписали документ на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка триває в Нью-Йорку.
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