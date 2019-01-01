Українці отримали безвіз зі ще однією країною





Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Twitter в середу, 25 вересня, - пише



Угоду глава МЗС підписав разом зі своїм колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо 24 вересня. Сторони підписали документ на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка триває в Нью-Йорку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася південноамериканська країна - Колумбія.Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Twitter в середу, 25 вересня, - пише Корреспондент Угоду глава МЗС підписав разом зі своїм колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо 24 вересня. Сторони підписали документ на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка триває в Нью-Йорку.

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