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Українці отримали безвіз зі ще однією країною

Українці отримали безвіз зі ще однією країною
Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася південноамериканська країна - Колумбія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Twitter в середу, 25 вересня, - пише Корреспондент.

Угоду глава МЗС підписав разом зі своїм колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо 24 вересня. Сторони підписали документ на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка триває в Нью-Йорку.


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Теги: безвіз, Україна, Колумбія
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