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Володимира Бондаря звільнили з керівної посади у Держлісагентстві

Володимира Бондаря звільнили з керівної посади у Держлісагентстві
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 25 вересня звільнив низку керівників державних структур. Серед звільнених – заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар.

Про йдеться на сайті Урядовий портал.

Нагадаємо, що восени 2016 року депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар переміг у конкурсі на посаду заступника голови Державного агентства лісових ресурсів.

"Уряд звільнив керівників державних структур...Зокрема, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара", - йдеться у повідомлені.

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Теги: Володимир Бондар, звільнення
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