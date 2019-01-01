Володимира Бондаря звільнили з керівної посади у Держлісагентстві

Володимир Бондар.



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Нагадаємо, що восени 2016 року депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар переміг у конкурсі на посаду заступника голови Державного агентства лісових ресурсів.



"Уряд звільнив керівників державних структур...Зокрема, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 25 вересня звільнив низку керівників державних структур. Серед звільнених – заступник голови Державного агентства лісових ресурсівПро йдеться на сайті Урядовий портал Нагадаємо, що восени 2016 року депутат Волинської обласної ради"Уряд звільнив керівників державних структур...Зокрема, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара", - йдеться у повідомлені.

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