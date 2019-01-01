Володимира Бондаря звільнили з керівної посади у Держлісагентстві
Сьогодні, 14:45
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 25 вересня звільнив низку керівників державних структур. Серед звільнених – заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар.
Про йдеться на сайті Урядовий портал.
Нагадаємо, що восени 2016 року депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар переміг у конкурсі на посаду заступника голови Державного агентства лісових ресурсів.
"Уряд звільнив керівників державних структур...Зокрема, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара", - йдеться у повідомлені.
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Про йдеться на сайті Урядовий портал.
Нагадаємо, що восени 2016 року депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар переміг у конкурсі на посаду заступника голови Державного агентства лісових ресурсів.
"Уряд звільнив керівників державних структур...Зокрема, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара", - йдеться у повідомлені.
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