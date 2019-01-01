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Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру

Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру
Повідомили про підозру винуватцю смертельної ДТП на Волині, де загинуло двоє та травмувалося п’ятеро людей.

Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури Волинської області.

Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про порушення 51-річним громадянином Республіки Польща правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Водію вантажівки «DAF XF» 25 вересня повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Зауважимо, що покаранням за такий злочин, згідно санкції ч.3 ст. 286 КК України, є позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 24 вересня 2019 року, на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», вантажівки «DAF XF» та легкового автомобіля «Volvo».

У ДТП загинули двоє та отримали тілесні ушкодження п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмувалася також громадянка Польщі, 47-річна пасажирка автомобіля «Volvo». П’ятьох осіб, постраждалих у ДТП, госпіталізували.

Перед тим мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком «Volvo» під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, смерть
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