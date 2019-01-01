Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру
Сьогодні, 16:12
Повідомили про підозру винуватцю смертельної ДТП на Волині, де загинуло двоє та травмувалося п’ятеро людей.
Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури Волинської області.
Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про порушення 51-річним громадянином Республіки Польща правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Водію вантажівки «DAF XF» 25 вересня повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Зауважимо, що покаранням за такий злочин, згідно санкції ч.3 ст. 286 КК України, є позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, 24 вересня 2019 року, на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», вантажівки «DAF XF» та легкового автомобіля «Volvo».
У ДТП загинули двоє та отримали тілесні ушкодження п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмувалася також громадянка Польщі, 47-річна пасажирка автомобіля «Volvo». П’ятьох осіб, постраждалих у ДТП, госпіталізували.
Перед тим мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком «Volvo» під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі.
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Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури Волинської області.
Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про порушення 51-річним громадянином Республіки Польща правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Водію вантажівки «DAF XF» 25 вересня повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Зауважимо, що покаранням за такий злочин, згідно санкції ч.3 ст. 286 КК України, є позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, 24 вересня 2019 року, на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», вантажівки «DAF XF» та легкового автомобіля «Volvo».
У ДТП загинули двоє та отримали тілесні ушкодження п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмувалася також громадянка Польщі, 47-річна пасажирка автомобіля «Volvo». П’ятьох осіб, постраждалих у ДТП, госпіталізували.
Перед тим мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком «Volvo» під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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