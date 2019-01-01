Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру

Повідомили про підозру винуватцю смертельної ДТП на Волині, де загинуло двоє та травмувалося п’ятеро людей.Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури Волинської області.Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про порушення 51-річним громадянином Республіки Польща правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.Водію вантажівки «DAF XF» 25 вересня повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.Зауважимо, що покаранням за такий злочин, згідно санкції ч.3 ст. 286 КК України, є позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Нагадаємо, 24 вересня 2019 року, на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин»за участю мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», вантажівки «DAF XF» та легкового автомобіля «Volvo».У ДТП загинули двоє та отримали тілесні ушкодження п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмувалася також громадянка Польщі, 47-річна пасажирка автомобіля «Volvo». П’ятьох осіб, постраждалих у ДТП, госпіталізували.Перед тим мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком «Volvo» під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі.