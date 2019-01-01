Міністерка освіти хоче скоротити кількість університетів, «урізавши» фінансування

Команда Міністерства освіти прагне перейти від принципу фінансування всіх університетів до фінансування найкращих.Про це в інтерв'ю BBC News Україна сказала міністр освіти і науки«Ми утримуємо величезну кількість університетів і підтримуємо її, не винагороджуючи тих, хто робить кращу роботу, і не застосовуючи жодних санкцій до тих, хто робить цю роботу гірше», - сказала міністр.За її словами, зараз держава за принципом зрівнялівки через державне замовлення фінансує всіх орієнтовно однаково погано.«Ті кошти, які у нас є на вищу освіту, вони з одного боку великі, а з іншого, на таку велику мережу їх недостатньо. Тому ми хочемо змінити підхід до фінансування, який стимулюватиме університети до відповідальності за ті кошти, які вкладає у них держава. Ми би хотіли вибудувати певний набір індикаторів, за якими ми будемо перевіряти успішність того, чи іншого університету. Це працевлаштування випускників, місце університету в рейтингах, активність в міжнародній діяльності. Також ми хочемо зробити так, аби система фінансування фінансувала найкращих викладачів», - наголосила Ганна Новосад.Ще одним питанням у вищий освіті на переконання міністра є питання управління.«Ми хотіли б зробити так, аби керівники закладів вищої освіти, які укладають угоди з міністерством, мали певні зобов’язання. Перед своєю академічною спільнотою, перед студентами, які вони зобов’язуються, як стратегічний управлінець, виконувати», - зазначає міністр.Відповідаючи на запитання щодо можливого скорочення кількості університетів через зміну принципів фінансування Ганна Новосад зауважила, що вона може природно зменшитись.«Вони не отримуватимуть державне фінансування. Але вони можуть набирати студентів на контракт. Але, звичайно, фінансування ставатиме меншим», - підкреслила міністр освіти і науки Ганна Новосад.