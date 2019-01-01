На Волині сапери знищили понад пів тисячі артснарядів часів війни
Сьогодні, 10:43
Поблизу села Береськ Рожищенського району 25 вересня працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 88 боєприпасів, виявлених на сільськогосподарських землях.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Відтак, на початку тижня, 23 вересня, про декілька підозрілих металевих предметів, виявлених на полі поблизу села, рятувальників повідомив сільський голова. Того ж дня об 11:26 до вказаного місця прибув розрахунок групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Сапери вилучили 5 предметів, які кваліфікували як артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Проте у ході обстеження з’ясувалося, що у товщі ґрунту на глибині 0,7-1 м таких знахідок набагато більше. Тож до кінця доби сапери вилучили і знешкодили ще 200 артилерійських снарядів калібром 76 мм. Наступного дня ліквідували ще 230 боєприпасів такого ж типу.
Загалом упродовж трьох діб обстежили територію загальною площею 28 м кв., виявили та вилучили 523 артилерійських снаряди калібру 76 мм.
Роботи тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Відтак, на початку тижня, 23 вересня, про декілька підозрілих металевих предметів, виявлених на полі поблизу села, рятувальників повідомив сільський голова. Того ж дня об 11:26 до вказаного місця прибув розрахунок групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Сапери вилучили 5 предметів, які кваліфікували як артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Проте у ході обстеження з’ясувалося, що у товщі ґрунту на глибині 0,7-1 м таких знахідок набагато більше. Тож до кінця доби сапери вилучили і знешкодили ще 200 артилерійських снарядів калібром 76 мм. Наступного дня ліквідували ще 230 боєприпасів такого ж типу.
Загалом упродовж трьох діб обстежили територію загальною площею 28 м кв., виявили та вилучили 523 артилерійських снаряди калібру 76 мм.
Роботи тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанка вперше вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру
Сьогодні, 10:56
На Волині сапери знищили понад пів тисячі артснарядів часів війни
Сьогодні, 10:43
Головний медик Луцька пішов з посади
Сьогодні, 10:33
Волинянин спіймав гігантського сома. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Медіа