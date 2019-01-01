На Волині сапери знищили понад пів тисячі артснарядів часів війни





Про це інформує



Відтак, на початку тижня, 23 вересня, про декілька підозрілих металевих предметів, виявлених на полі поблизу села, рятувальників повідомив сільський голова. Того ж дня об 11:26 до вказаного місця прибув розрахунок групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.



Сапери вилучили 5 предметів, які кваліфікували як артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Проте у ході обстеження з’ясувалося, що у товщі ґрунту на глибині 0,7-1 м таких знахідок набагато більше. Тож до кінця доби сапери вилучили і знешкодили ще 200 артилерійських снарядів калібром 76 мм. Наступного дня ліквідували ще 230 боєприпасів такого ж типу.



Загалом упродовж трьох діб обстежили територію загальною площею 28 м кв., виявили та вилучили 523 артилерійських снаряди калібру 76 мм.



Роботи тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Береськ Рожищенського району 25 вересня працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 88 боєприпасів, виявлених на сільськогосподарських землях.Про це інформує ДСНС у Волинській області. Відтак, на початку тижня, 23 вересня, про декілька підозрілих металевих предметів, виявлених на полі поблизу села, рятувальників повідомив сільський голова. Того ж дня об 11:26 до вказаного місця прибув розрахунок групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.Сапери вилучили 5 предметів, які кваліфікували як артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Проте у ході обстеження з’ясувалося, що у товщі ґрунту на глибині 0,7-1 м таких знахідок набагато більше. Тож до кінця доби сапери вилучили і знешкодили ще 200 артилерійських снарядів калібром 76 мм. Наступного дня ліквідували ще 230 боєприпасів такого ж типу.Загалом упродовж трьох діб обстежили територію загальною площею 28 м кв., виявили та вилучили 523 артилерійських снаряди калібру 76 мм.Роботи тривають.

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