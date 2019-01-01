Розшукують 78-річну волинянку, яка страждає на втрату пам’яті
Сьогодні, 11:05
На Волині розшукують 78-річну жительку села Бужани Горохівського району.
Відомо, що Марія Миколаївна Христин страждає на часткову втрату пам’яті. Жінка пішла з дому ще 20 вересня, доки син працював у нічну зміну. Її шукало у довколишній окрузі все село, - пише газета Волинь-нова.
Прикмети: жінка низького зросту, середньої тілобудови, має довге сиве волосся, яке заплітає в косу. Була одягнена в коричневу клітчасту куртку пів пальто, гумові калоші.
Якщо комусь відоме місце перебування зниклої, телефонуйте на номер «102».
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Відомо, що Марія Миколаївна Христин страждає на часткову втрату пам’яті. Жінка пішла з дому ще 20 вересня, доки син працював у нічну зміну. Її шукало у довколишній окрузі все село, - пише газета Волинь-нова.
Прикмети: жінка низького зросту, середньої тілобудови, має довге сиве волосся, яке заплітає в косу. Була одягнена в коричневу клітчасту куртку пів пальто, гумові калоші.
Якщо комусь відоме місце перебування зниклої, телефонуйте на номер «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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