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Розшукують 78-річну волинянку, яка страждає на втрату пам’яті

Розшукують 78-річну волинянку, яка страждає на втрату пам’яті
На Волині розшукують 78-річну жительку села Бужани Горохівського району.

Відомо, що Марія Миколаївна Христин страждає на часткову втрату пам’яті. Жінка пішла з дому ще 20 вересня, доки син працював у нічну зміну. Її шукало у довколишній окрузі все село, - пише газета Волинь-нова.

Прикмети: жінка низького зросту, середньої тілобудови, має довге сиве волосся, яке заплітає в косу. Була одягнена в коричневу клітчасту куртку пів пальто, гумові калоші.

Якщо комусь відоме місце перебування зниклої, телефонуйте на номер «102».

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Теги: розшук, бабуся, Волинь
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