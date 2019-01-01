Розшукують 78-річну волинянку, яка страждає на втрату пам’яті





Відомо, що Марія Миколаївна Христин страждає на часткову втрату пам’яті. Жінка пішла з дому ще 20 вересня, доки син працював у нічну зміну. Її шукало у довколишній окрузі все село, - пише газета



Прикмети: жінка низького зросту, середньої тілобудови, має довге сиве волосся, яке заплітає в косу. Була одягнена в коричневу клітчасту куртку пів пальто, гумові калоші.



Якщо комусь відоме місце перебування зниклої, телефонуйте на номер «102».



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