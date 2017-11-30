«Мені надзвичайно соромно за себе», – водій маршрутки, який виганяв матір загиблого Героя

Сергія Цепуха з села Видерта Камінь-Каширського району, вибачився за прикрий інцидент.



Відтак, керманич просить вибачення у Галини Цепух, - пише газета



Нагадаємо, нещодавно матір загиблого Героя їхала із села

Видерта до Камінь-Каширська і



Тект вибачення подаємо без змін і правок:



«Галино Іванівно, щиро прошу простити мене за прикре непорозуміння, яке виникло в автобусі. Визнаю, що був неправий та розкаююсь.

Уже багато років я працюю на рейсових маршрутах. Завжди намагався ввічливо та з розумінням ставитися до пасажирів. Учасники бойових дій (чи то атовці, чи афганці), безумовно, їздили безкоштовно. Але от з такими посвідченнями, як у Вас, мені ще не доводилося перевозити людей, тому і не знав, як бути у цій ситуації. Розумію, що це мене не виправдовує і не знаю, чи зможу загладити свою провину.



Поділяю ваш біль і горе з приводу втрати сина.



Мені надзвичайно соромно за себе. Я взяв відповідальність за свої слова та звільнився. Мені шкода, що вони причинили Вам біль.

Руслан Голодюк».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутки, який образив матір загиблого Герояз села Видерта Камінь-Каширського району, вибачився за прикрий інцидент.Відтак, керманич просить вибачення у, - пише газета Полісся Нагадаємо, нещодавно матір загиблого Героя їхала із селаВидерта до Камінь-Каширська і водій змушував жінку заплатити за проїзд або покинути салон автобуса. Після того, чоловік цілу дорогу грубіянив жінці. Згодом, після розголосу цієї історії, водія звільнили. «Галино Іванівно, щиро прошу простити мене за прикре непорозуміння, яке виникло в автобусі. Визнаю, що був неправий та розкаююсь.Уже багато років я працюю на рейсових маршрутах. Завжди намагався ввічливо та з розумінням ставитися до пасажирів. Учасники бойових дій (чи то атовці, чи афганці), безумовно, їздили безкоштовно. Але от з такими посвідченнями, як у Вас, мені ще не доводилося перевозити людей, тому і не знав, як бути у цій ситуації. Розумію, що це мене не виправдовує і не знаю, чи зможу загладити свою провину.Поділяю ваш біль і горе з приводу втрати сина.Мені надзвичайно соромно за себе. Я взяв відповідальність за свої слова та звільнився. Мені шкода, що вони причинили Вам біль.Руслан Голодюк».

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