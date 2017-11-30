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«Мені надзвичайно соромно за себе», – водій маршрутки, який виганяв матір загиблого Героя

«Мені надзвичайно соромно за себе», – водій маршрутки, який виганяв матір загиблого Героя
Водій маршрутки, який образив матір загиблого Героя Сергія Цепуха з села Видерта Камінь-Каширського району, вибачився за прикрий інцидент.

Відтак, керманич просить вибачення у Галини Цепух, - пише газета Полісся.

Нагадаємо, нещодавно матір загиблого Героя їхала із села
Видерта до Камінь-Каширська і водій змушував жінку заплатити за проїзд або покинути салон автобуса. Після того, чоловік цілу дорогу грубіянив жінці. Згодом, після розголосу цієї історії, водія звільнили.

Тект вибачення подаємо без змін і правок:

«Галино Іванівно, щиро прошу простити мене за прикре непорозуміння, яке виникло в автобусі. Визнаю, що був неправий та розкаююсь.
Уже багато років я працюю на рейсових маршрутах. Завжди намагався ввічливо та з розумінням ставитися до пасажирів. Учасники бойових дій (чи то атовці, чи афганці), безумовно, їздили безкоштовно. Але от з такими посвідченнями, як у Вас, мені ще не доводилося перевозити людей, тому і не знав, як бути у цій ситуації. Розумію, що це мене не виправдовує і не знаю, чи зможу загладити свою провину.

Поділяю ваш біль і горе з приводу втрати сина.

Мені надзвичайно соромно за себе. Я взяв відповідальність за свої слова та звільнився. Мені шкода, що вони причинили Вам біль.
Руслан Голодюк».

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Теги: вибачення, водій, маршрутка
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