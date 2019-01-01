Помер колишнй президент Франції
Сьогодні, 14:09
На 87-му році життя помер колишній президент Франції Жак Ширак.
Жак Ширак народився 29 листопада 1932 року в Парижі. В 1967 році він почав працювати в уряді Франції, а 1977 до 1995 року був мером столиці Франції, - пишуть Факти.
У 1979 році Ширак став членом Європарламенту, проте за рік пішов у відставку. Крім того, з 1986 по 1988 рік він очолював уряд Франції.
Жак Ширак був президентом Франції дві каденції – з 1995 по 2007 рік.
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Жак Ширак народився 29 листопада 1932 року в Парижі. В 1967 році він почав працювати в уряді Франції, а 1977 до 1995 року був мером столиці Франції, - пишуть Факти.
У 1979 році Ширак став членом Європарламенту, проте за рік пішов у відставку. Крім того, з 1986 по 1988 рік він очолював уряд Франції.
Жак Ширак був президентом Франції дві каденції – з 1995 по 2007 рік.
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