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Мама хлопчика з Волині, якому робили пересадку кісткового мозку, уже пройшла 6 курсів хіміотерапії

Мама хлопчика з Волині, якому робили пересадку кісткового мозку, уже пройшла 6 курсів хіміотерапії
Родина 14-річного Андрія Нестерука просить небайдужих про допомогу. Нагадаємо, що хлопець змалечку не чує без слухових апаратів, а згодом у нього виявили ще одну важку недугу – мієлодиспластичний синдром.

Відтак, у Туреччині йому зробили пересадку кісткового мозку. Після операції виникли деякі ускладнення і тому в родини виник борг перед клінікою.

А після повернення Андрія додому його мама Ніна Нестерук пройшла обстеження і у неї виявили рецидив онкологічного захворювання.

Наразі хлопчик почувається добре, проте родина досі потребує підтримки та допомоги усіх небайдужих.

Про це Андрій пише на своїй сторінці у facebook.

"9 місяців минуло, як мені зробили трансплантацію кісткового мозку! Я вдома! До мене приходять вчителі, навчаюсь. Хочу в школу, до однокласників. Приймаю багато ліків.

Дякуємо всім за фінансові перекази. У нас ще є великий борг перед клінікою в Туреччині - 42 тис.доларів.

10 тис.доларів зібрано.

Мама їде на чергове обстеження у Білорусь. Пройшла 6 курсів хіміотерапії", - написав хлопець.

Допомогти можна за наступними реквізитами:

Приватбанк
5168 7573 7666 1296
Отримувач - Нестерук Ніна Петрівна(мама)


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Теги: Андрій Нестерук, пересадка, кістковий мозок, клініка, операція, допомога, мама, Ніна Нестерук
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