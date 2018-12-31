Мама хлопчика з Волині, якому робили пересадку кісткового мозку, уже пройшла 6 курсів хіміотерапії

Андрія Нестерука просить небайдужих про допомогу. Нагадаємо, що хлопець змалечку не чує без слухових апаратів, а згодом у нього виявили ще одну важку недугу – мієлодиспластичний синдром.



Відтак, у Туреччині йому зробили



А після повернення Андрія додому його мама Ніна Нестерук пройшла обстеження і у неї виявили



Наразі хлопчик почувається добре, проте родина досі



Про це Андрій пише на своїй сторінці у



"9 місяців минуло, як мені зробили трансплантацію кісткового мозку! Я вдома! До мене приходять вчителі, навчаюсь. Хочу в школу, до однокласників. Приймаю багато ліків.



Дякуємо всім за фінансові перекази. У нас ще є великий борг перед клінікою в Туреччині - 42 тис.доларів.



10 тис.доларів зібрано.



Мама їде на чергове обстеження у Білорусь. Пройшла 6 курсів хіміотерапії", - написав хлопець.



Допомогти можна за наступними реквізитами:



Приватбанк

5168 7573 7666 1296

Отримувач - Нестерук Ніна Петрівна(мама)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родина 14-річногопросить небайдужих про допомогу. Нагадаємо, що хлопець змалечку не чує без слухових апаратів, а згодом у нього виявили ще одну важку недугу – мієлодиспластичний синдром.Відтак, у Туреччині йому зробили пересадку кісткового мозку . Після операції виникли деякі ускладнення і тому в родини виник борг перед клінікою.А після повернення Андрія додому його мамапройшла обстеження і у неї виявили рецидив онкологічного захворювання Наразі хлопчик почувається добре, проте родина досі потребує підтримки та допомоги усіх небайдужих Про це Андрій пише на своїй сторінці у facebook "9 місяців минуло, як мені зробили трансплантацію кісткового мозку! Я вдома! До мене приходять вчителі, навчаюсь. Хочу в школу, до однокласників. Приймаю багато ліків.Дякуємо всім за фінансові перекази. У нас ще є великий борг перед клінікою в Туреччині - 42 тис.доларів.10 тис.доларів зібрано.Мама їде на чергове обстеження у Білорусь. Пройшла 6 курсів хіміотерапії", - написав хлопець.Допомогти можна за наступними реквізитами:

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