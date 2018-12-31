Мама хлопчика з Волині, якому робили пересадку кісткового мозку, уже пройшла 6 курсів хіміотерапії
Сьогодні, 21:12
Родина 14-річного Андрія Нестерука просить небайдужих про допомогу. Нагадаємо, що хлопець змалечку не чує без слухових апаратів, а згодом у нього виявили ще одну важку недугу – мієлодиспластичний синдром.
Відтак, у Туреччині йому зробили пересадку кісткового мозку. Після операції виникли деякі ускладнення і тому в родини виник борг перед клінікою.
А після повернення Андрія додому його мама Ніна Нестерук пройшла обстеження і у неї виявили рецидив онкологічного захворювання.
Наразі хлопчик почувається добре, проте родина досі потребує підтримки та допомоги усіх небайдужих.
Про це Андрій пише на своїй сторінці у facebook.
"9 місяців минуло, як мені зробили трансплантацію кісткового мозку! Я вдома! До мене приходять вчителі, навчаюсь. Хочу в школу, до однокласників. Приймаю багато ліків.
Дякуємо всім за фінансові перекази. У нас ще є великий борг перед клінікою в Туреччині - 42 тис.доларів.
10 тис.доларів зібрано.
Мама їде на чергове обстеження у Білорусь. Пройшла 6 курсів хіміотерапії", - написав хлопець.
Допомогти можна за наступними реквізитами:
Приватбанк
5168 7573 7666 1296
Отримувач - Нестерук Ніна Петрівна(мама)
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Відтак, у Туреччині йому зробили пересадку кісткового мозку. Після операції виникли деякі ускладнення і тому в родини виник борг перед клінікою.
А після повернення Андрія додому його мама Ніна Нестерук пройшла обстеження і у неї виявили рецидив онкологічного захворювання.
Наразі хлопчик почувається добре, проте родина досі потребує підтримки та допомоги усіх небайдужих.
Про це Андрій пише на своїй сторінці у facebook.
"9 місяців минуло, як мені зробили трансплантацію кісткового мозку! Я вдома! До мене приходять вчителі, навчаюсь. Хочу в школу, до однокласників. Приймаю багато ліків.
Дякуємо всім за фінансові перекази. У нас ще є великий борг перед клінікою в Туреччині - 42 тис.доларів.
10 тис.доларів зібрано.
Мама їде на чергове обстеження у Білорусь. Пройшла 6 курсів хіміотерапії", - написав хлопець.
Допомогти можна за наступними реквізитами:
Приватбанк
5168 7573 7666 1296
Отримувач - Нестерук Ніна Петрівна(мама)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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