На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» міжнародний автобус на смерть збив людину

Під колесами пасажирського автобуса сполученням «Київ-Варшава» загинув чоловік.Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік села Костянтинівка на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» 27 вересня, близько другої години ночі, - пише ГУНП у Рівненській області.За кермом автобуса «Neoplan» перебував 48-річний киянин. З його слів, пішохід, 51-річний житель Сарн, йшов по краю проїзної частини та похитнувся. Втім, деталі автопригоди встановлюватиме слідство у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Від отриманих травм 51-річний пішохід помер у кареті швидкої медичної допомоги.На момент ДТП у автобусі перебувало 40 пасажирів, які прямували до сусідньої держави. Наразі вони вже вирушили в дорогу іншим автобусом, який прибув зі столиці.Окрім пішохода у ДТП більше ніхто не постраждав.Транспортний засіб вилучили та помістили на територію Сарненського відділу поліції.