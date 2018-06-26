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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» міжнародний автобус на смерть збив людину

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» міжнародний автобус на смерть збив людину
Під колесами пасажирського автобуса сполученням «Київ-Варшава» загинув чоловік.

Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік села Костянтинівка на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» 27 вересня, близько другої години ночі, - пише ГУНП у Рівненській області.

За кермом автобуса «Neoplan» перебував 48-річний киянин. З його слів, пішохід, 51-річний житель Сарн, йшов по краю проїзної частини та похитнувся. Втім, деталі автопригоди встановлюватиме слідство у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Від отриманих травм 51-річний пішохід помер у кареті швидкої медичної допомоги.

На момент ДТП у автобусі перебувало 40 пасажирів, які прямували до сусідньої держави. Наразі вони вже вирушили в дорогу іншим автобусом, який прибув зі столиці.

Окрім пішохода у ДТП більше ніхто не постраждав.

Транспортний засіб вилучили та помістили на територію Сарненського відділу поліції.


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Теги: аварія, смерть, ДТП, автобус
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