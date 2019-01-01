На Волині п'яний пішохід загинув під колесами вантажівки





Смертельна аварія трапилася вчора, 26 вересня, по 23 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом DAF перебував 26-річний житель Рожищенського району.



Так, пішохід у стані алкогольного сп'яніння перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.



Поліція встановлює особу загиблого.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу селища Люблинець Ковельського району вантажівка збила на смерть пішохода.Смертельна аварія трапилася вчора, 26 вересня, по 23 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом DAF перебував 26-річний житель Рожищенського району.Так, пішохід у стані алкогольного сп'яніння перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.Поліція встановлює особу загиблого.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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