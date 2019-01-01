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На Волині п'яний пішохід загинув під колесами вантажівки

На Волині п'яний пішохід загинув під колесами вантажівки
На автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу селища Люблинець Ковельського району вантажівка збила на смерть пішохода.

Смертельна аварія трапилася вчора, 26 вересня, по 23 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом DAF перебував 26-річний житель Рожищенського району.

Так, пішохід у стані алкогольного сп'яніння перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліція встановлює особу загиблого.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Теги: вантажівка, «Київ-Ковель-Ягодин», пішохід
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