Підліток впав з недобудови і загинув

У Львові 14-річний хлопець упав із висоти шостого поверху недобудованого будинку і від отриманих травм помер дорогою до лікарні.Про це повідомляє Кореспондент.Трагедія сталася 27 вересня, близько 18:50. У поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Тракт Глинянський із недобудови упав хлопчик."Як попередньо встановили правоохоронці, дитина впала з висоти шостого поверху недобудованого будинку, де протягом декількох років не проводяться ніякі роботи. Незважаючи на зусилля лікарів швидкої медичної допомоги, від отриманих травм хлопчик помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.Поліцейські проводять слідчі дії, встановлюється особа дитини й обставини загибелі. Також вирішується питання правової кваліфікації події.У свою чергу міськрада Львова повідомляє, що загиблий був учнем школи №29 і проживав із батьками у Винниках.