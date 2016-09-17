Підліток впав з недобудови і загинув
Сьогодні, 07:05
У Львові 14-річний хлопець упав із висоти шостого поверху недобудованого будинку і від отриманих травм помер дорогою до лікарні.
Про це повідомляє Кореспондент.
Трагедія сталася 27 вересня, близько 18:50. У поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Тракт Глинянський із недобудови упав хлопчик.
"Як попередньо встановили правоохоронці, дитина впала з висоти шостого поверху недобудованого будинку, де протягом декількох років не проводяться ніякі роботи. Незважаючи на зусилля лікарів швидкої медичної допомоги, від отриманих травм хлопчик помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські проводять слідчі дії, встановлюється особа дитини й обставини загибелі. Також вирішується питання правової кваліфікації події.
У свою чергу міськрада Львова повідомляє, що загиблий був учнем школи №29 і проживав із батьками у Винниках.
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Про це повідомляє Кореспондент.
Трагедія сталася 27 вересня, близько 18:50. У поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Тракт Глинянський із недобудови упав хлопчик.
"Як попередньо встановили правоохоронці, дитина впала з висоти шостого поверху недобудованого будинку, де протягом декількох років не проводяться ніякі роботи. Незважаючи на зусилля лікарів швидкої медичної допомоги, від отриманих травм хлопчик помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські проводять слідчі дії, встановлюється особа дитини й обставини загибелі. Також вирішується питання правової кваліфікації події.
У свою чергу міськрада Львова повідомляє, що загиблий був учнем школи №29 і проживав із батьками у Винниках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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