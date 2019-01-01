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Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ

Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ
У селі Рудка-Козинська Рожищенського району збирають гроші на продовження будівництва храму Святого духа ПЦУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише користувачка мережі, завідувачка місцевої бібліотеки Галина Фенюк, - інформує Район.Рожище.

«В селі Рудка-Козинська Рожищенського району будується церква ПЦУ, уклінно просимо, якщо хтось має змогу, допомогти фінансово», – пише жінка.

Також вона надає реквізити для благодійних внесків:

Банк отримувача: АТ ,«Ощадбанк», м. Луцьк
МФО: 303398
Номер рахунку: 26004300682007
Код отримувача: 40496392
Одержувач: Парафія Святого духа села Рудка-Козинська.

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Теги: церква, ПЦУ, кошти
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