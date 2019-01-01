Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ
Сьогодні, 17:43
У селі Рудка-Козинська Рожищенського району збирають гроші на продовження будівництва храму Святого духа ПЦУ.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише користувачка мережі, завідувачка місцевої бібліотеки Галина Фенюк, - інформує Район.Рожище.
«В селі Рудка-Козинська Рожищенського району будується церква ПЦУ, уклінно просимо, якщо хтось має змогу, допомогти фінансово», – пише жінка.
Також вона надає реквізити для благодійних внесків:
Банк отримувача: АТ ,«Ощадбанк», м. Луцьк
МФО: 303398
Номер рахунку: 26004300682007
Код отримувача: 40496392
Одержувач: Парафія Святого духа села Рудка-Козинська.
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Про це на своїй сторінці у Facebook пише користувачка мережі, завідувачка місцевої бібліотеки Галина Фенюк, - інформує Район.Рожище.
«В селі Рудка-Козинська Рожищенського району будується церква ПЦУ, уклінно просимо, якщо хтось має змогу, допомогти фінансово», – пише жінка.
Також вона надає реквізити для благодійних внесків:
Банк отримувача: АТ ,«Ощадбанк», м. Луцьк
МФО: 303398
Номер рахунку: 26004300682007
Код отримувача: 40496392
Одержувач: Парафія Святого духа села Рудка-Козинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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