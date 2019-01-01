Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ





Про це на своїй сторінці у Facebook пише користувачка мережі, завідувачка місцевої бібліотеки Галина Фенюк, - інформує



«В селі Рудка-Козинська Рожищенського району будується церква ПЦУ, уклінно просимо, якщо хтось має змогу, допомогти фінансово», – пише жінка.



Також вона надає реквізити для благодійних внесків:



Банк отримувача: АТ ,«Ощадбанк», м. Луцьк

МФО: 303398

Номер рахунку: 26004300682007

Код отримувача: 40496392

Одержувач: Парафія Святого духа села Рудка-Козинська.

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