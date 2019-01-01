На Волині невідомі викрали сільгосптехніки на чималу суму





Інцидент трапився в ніч із 27 на 28 вересня , - про це



Відомо, що 28 вересня в Ковельський відділ поліції надійшла заява від жителя Голоб про те, що в цей день о 8 годині ранку невідома особа проникла на територію ТзОВ «В. Прометей» та викрала три самохідні обприскувачі марки «John Deere» зеленого кольору та системи навігацій, котрі кріпилися на кабіни тракторів марки «Stor Fire».



Загальна сума збитків становить 158 тисяч гривень.



За цим фактом, працівники Ковельського ВП провели слідчі дії за місцем крадіжки та опитали свідків. Факт зареєстрували в ЄО Ковельського ВП ГУНП України у Волинській області. Підозрюваних наразі не затримали.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У смт Голоби Ковельського району невідомі викрали три самохідні обприскувачі.Інцидент трапився в ніч із 27 на 28 вересня , - про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.Відомо, що 28 вересня в Ковельський відділ поліції надійшла заява від жителя Голоб про те, що в цей день о 8 годині ранку невідома особа проникла на територію ТзОВ «В. Прометей» та викрала три самохідні обприскувачі марки «John Deere» зеленого кольору та системи навігацій, котрі кріпилися на кабіни тракторів марки «Stor Fire».Загальна сума збитків становить 158 тисяч гривень.За цим фактом, працівники Ковельського ВП провели слідчі дії за місцем крадіжки та опитали свідків. Факт зареєстрували в ЄО Ковельського ВП ГУНП України у Волинській області. Підозрюваних наразі не затримали.

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