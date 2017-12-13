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Волинян, які потребують пересадки нирки, оглянули іноземні лікарі. ВІДЕО

Волинян, які потребують пересадки нирки, оглянули іноземні лікарі. ВІДЕО
В Луцькій міській клінічній лікарні на базі відділення детоксикації працюватимуть іноземні лікарі.

Медики з Білорусі, Литви та Франції візьмуть участь у конференції на тему «Захворювання нирок- швидко зростаюча проблема». Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Вони оглянуть хворих, що потребують гемодіалізу, і прочитають лекції для лікарів.

Тричі на тиждень Лілія Малюкова приїжджає до Луцької міської лікарні на гемодіаліз.

На діалізі Лілія з квітня цього року. Чотири години жінка проводить у лікарні, поки її кров чистить апарат «штучної» нирки.

Лілія сподівається на операцію з пересадки нирки, планує її зробити в Україні, донором може стати її батько.

Трансплантації очікує і Валентина Сидорчук. Чотири роки поспіль жінка через день на гемодіаліз приїжджає з Маневицького району. Пересадку хоче здійснити в Білорусі.

Щороку кількість хворих на ниркову недостатність збільшується, каже лікар Євген Федчук. Нині гемодіалізу потребує дві сотні волинян. Для них ця процедура безплатна, фінансується коштом державного бюджету.

«Для хворих з гемодіалізом або пересадка, якщо це можна зробити, або пожиттєво. Пересадка в нас би була, спеціалісти є, законів немає», - каже медик.

Зі слів Євгена Федчука, пересадку нирок успішно роблять у Білорусі. З січня 2016 року луцькі медики мають можливість повчитися у білоруських колег в рамках реалізації спільного проекту. Старша медсестра Світлана Григор’єва двічі підвищувала кваліфікацію у Брестській обласній лікарні.

Світлана Григор’єва, старша медична сестра відділення детоксикації: «В нас дуже високий рівень наших апаратів, можна навіть сказати, що ми на крок попереду».

Сьогодні - черговий етап реалізації програми транскордонної співпраці. Досвідом з лучанами поділяться лікарі з Білорусі, Литви та Франції.

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Теги: лікарня, нирки, гемодіаліз, пересадка, трансплантація
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