Волинян, які потребують пересадки нирки, оглянули іноземні лікарі. ВІДЕО





Медики з Білорусі, Литви та Франції візьмуть участь у конференції на тему «Захворювання нирок- швидко зростаюча проблема». Про це йдеться в сюжеті



Вони оглянуть хворих, що потребують гемодіалізу, і прочитають лекції для лікарів.



Тричі на тиждень Лілія Малюкова приїжджає до Луцької міської лікарні на гемодіаліз.



На діалізі Лілія з квітня цього року. Чотири години жінка проводить у лікарні, поки її кров чистить апарат «штучної» нирки.



Лілія сподівається на операцію з пересадки нирки, планує її зробити в Україні, донором може стати її батько.



Трансплантації очікує і Валентина Сидорчук. Чотири роки поспіль жінка через день на гемодіаліз приїжджає з Маневицького району. Пересадку хоче здійснити в Білорусі.



Щороку кількість хворих на ниркову недостатність збільшується, каже лікар Євген Федчук. Нині гемодіалізу потребує дві сотні волинян. Для них ця процедура безплатна, фінансується коштом державного бюджету.



«Для хворих з гемодіалізом або пересадка, якщо це можна зробити, або пожиттєво. Пересадка в нас би була, спеціалісти є, законів немає», - каже медик.



Зі слів Євгена Федчука, пересадку нирок успішно роблять у Білорусі. З січня 2016 року луцькі медики мають можливість повчитися у білоруських колег в рамках реалізації спільного проекту. Старша медсестра Світлана Григор’єва двічі підвищувала кваліфікацію у Брестській обласній лікарні.



Світлана Григор’єва, старша медична сестра відділення детоксикації: «В нас дуже високий рівень наших апаратів, можна навіть сказати, що ми на крок попереду».



Сьогодні - черговий етап реалізації програми транскордонної співпраці. Досвідом з лучанами поділяться лікарі з Білорусі, Литви та Франції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцькій міській клінічній лікарні на базі відділення детоксикації працюватимуть іноземні лікарі.Медики з Білорусі, Литви та Франції візьмуть участь у конференції на тему «Захворювання нирок- швидко зростаюча проблема». Про це йдеться в сюжеті Суспільного Вони оглянуть хворих, що потребують гемодіалізу, і прочитають лекції для лікарів.Тричі на тижденьприїжджає до Луцької міської лікарні на гемодіаліз.На діалізі Лілія з квітня цього року. Чотири години жінка проводить у лікарні, поки її кров чистить апарат «штучної» нирки.Лілія сподівається на операцію з пересадки нирки, планує її зробити в Україні, донором може стати її батько.Трансплантації очікує і. Чотири роки поспіль жінка через день на гемодіаліз приїжджає з Маневицького району. Пересадку хоче здійснити в Білорусі.Щороку кількість хворих на ниркову недостатність збільшується, каже лікар. Нині гемодіалізу потребує дві сотні волинян. Для них ця процедура безплатна, фінансується коштом державного бюджету.«Для хворих з гемодіалізом або пересадка, якщо це можна зробити, або пожиттєво. Пересадка в нас би була, спеціалісти є, законів немає», - каже медик.Зі слів Євгена Федчука, пересадку нирок успішно роблять у Білорусі. З січня 2016 року луцькі медики мають можливість повчитися у білоруських колег в рамках реалізації спільного проекту. Старша медсестрадвічі підвищувала кваліфікацію у Брестській обласній лікарні.Світлана Григор’єва, старша медична сестра відділення детоксикації: «В нас дуже високий рівень наших апаратів, можна навіть сказати, що ми на крок попереду».Сьогодні - черговий етап реалізації програми транскордонної співпраці. Досвідом з лучанами поділяться лікарі з Білорусі, Литви та Франції.

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