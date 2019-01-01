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У «ПортCity» – знижки на розваги*

У «ПортCity» – знижки на розваги*
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідною пропозицією на розваги, а саме - знижкою 40%.

Для цього потрібно виконати прості умови:

- Подивитися фільм в кінотеатрі PremierCity.
- Отримати разом з квитком купон на знижку 40%.
- Cкористатися ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.

Зазначають, купон діє у будні дні і включно до 1 грудня цього року.

"Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!", - йдеться у повідомленні.

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Теги: «ПортCity», знижки на розваги
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