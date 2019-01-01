У «ПортCity» – знижки на розваги*





Для цього потрібно виконати прості умови:



- Подивитися фільм в кінотеатрі PremierCity.

- Отримати разом з квитком купон на знижку 40%.

- Cкористатися ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.



Зазначають, купон діє у будні дні і включно до 1 грудня цього року.



"Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!", - йдеться у повідомленні.



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