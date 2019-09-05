Мама онкохворого хлопчика з Волині розповіла про стан дитини після 8-го блоку хіміотерапії

Матвія Хвищука Марія розповіла про стан хлопчика після восьмого блоку хіміотерапії.



Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook, - пише



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«8 блок хімії ми закінчили ще 05.09.19. Через те, що показники крові дуже попадали, 9 блок не можемо розпочати, бо організм виснажився і аналізи скачуть, коли одне піднімається, то друге падає. При стимуляції лейкоцитів, тромби впали до критичного стану 11 при нормі від 180-320, тому потрібне було вливання і тромбів, і Рмаси!», – йдеться у дописі Марії Хвищук.



За словами мами, через хіміотерапії у Матвійка виникли проблеми з зубами. Хлопчику їх лікують під анастезією.



Жінка дякуємо усім за підтримку у такий нелегкий час для для її сім'ї час і вкотре звертається до небайдужих за допомогою.



Реквізити для допомоги:



ПриватБанк: Хвищук Марія Миколаївна – 5168 7453 0219 8608



Номери мобільних телефонів: 0680274944 – мама Марія, 0660881005 – тато Сергій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мамарозповіла про стан хлопчика після восьмого блоку хіміотерапії.Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель «8 блок хімії ми закінчили ще 05.09.19. Через те, що показники крові дуже попадали, 9 блок не можемо розпочати, бо організм виснажився і аналізи скачуть, коли одне піднімається, то друге падає. При стимуляції лейкоцитів, тромби впали до критичного стану 11 при нормі від 180-320, тому потрібне було вливання і тромбів, і Рмаси!», – йдеться у дописі Марії Хвищук.За словами мами, через хіміотерапії у Матвійка виникли проблеми з зубами. Хлопчику їх лікують під анастезією.Жінка дякуємо усім за підтримку у такий нелегкий час для для її сім'ї час і вкотре звертається до небайдужих за допомогою.

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