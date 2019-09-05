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Мама онкохворого хлопчика з Волині розповіла про стан дитини після 8-го блоку хіміотерапії

Мама онкохворого хлопчика з Волині розповіла про стан дитини після 8-го блоку хіміотерапії
Мама Матвія Хвищука Марія розповіла про стан хлопчика після восьмого блоку хіміотерапії.

Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.

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«8 блок хімії ми закінчили ще 05.09.19. Через те, що показники крові дуже попадали, 9 блок не можемо розпочати, бо організм виснажився і аналізи скачуть, коли одне піднімається, то друге падає. При стимуляції лейкоцитів, тромби впали до критичного стану 11 при нормі від 180-320, тому потрібне було вливання і тромбів, і Рмаси!», – йдеться у дописі Марії Хвищук.

За словами мами, через хіміотерапії у Матвійка виникли проблеми з зубами. Хлопчику їх лікують під анастезією.

Жінка дякуємо усім за підтримку у такий нелегкий час для для її сім'ї час і вкотре звертається до небайдужих за допомогою.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: Хвищук Марія Миколаївна – 5168 7453 0219 8608

Номери мобільних телефонів: 0680274944 – мама Марія, 0660881005 – тато Сергій.

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Теги: Матвій Хвищук, хвороба
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