Волиняни переможно підкорили «Буковинську милю»





Змагання відбулися 29 вересня в Чернівцях, – повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.



«У загальнокомандному заліку збірна Волині перша», – привітали спортсменів у федерації.



Отож, серед чоловіків із результатом 4,43 хвилини, бронзу виборов Сергій Березюк. У Іванни Кух кілька нагород: бронза у групі «Жінки» − 5,38 хвилин та золото серед молоді та юніорів.



Тренує спортсменів-переможців Олександр Борисюк, до слова, це уже четверта перемога у його активі.







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