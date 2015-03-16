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Волиняни переможно підкорили «Буковинську милю»

Волиняни переможно підкорили «Буковинську милю»
На ювілейному XV чемпіонаті України з бігу на одну милю «Буковинська миля» волиняни здобули два «золота» і «бронзу».

Змагання відбулися 29 вересня в Чернівцях, – повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

«У загальнокомандному заліку збірна Волині перша», – привітали спортсменів у федерації.

Отож, серед чоловіків із результатом 4,43 хвилини, бронзу виборов Сергій Березюк. У Іванни Кух кілька нагород: бронза у групі «Жінки» − 5,38 хвилин та золото серед молоді та юніорів.

Тренує спортсменів-переможців Олександр Борисюк, до слова, це уже четверта перемога у його активі.

Волиняни переможно підкорили «Буковинську милю»


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Теги: Буковинська миля, перемога, легка атлетика, біг, спорт
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