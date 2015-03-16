Волиняни переможно підкорили «Буковинську милю»
Сьогодні, 19:43
На ювілейному XV чемпіонаті України з бігу на одну милю «Буковинська миля» волиняни здобули два «золота» і «бронзу».
Змагання відбулися 29 вересня в Чернівцях, – повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
«У загальнокомандному заліку збірна Волині перша», – привітали спортсменів у федерації.
Отож, серед чоловіків із результатом 4,43 хвилини, бронзу виборов Сергій Березюк. У Іванни Кух кілька нагород: бронза у групі «Жінки» − 5,38 хвилин та золото серед молоді та юніорів.
Тренує спортсменів-переможців Олександр Борисюк, до слова, це уже четверта перемога у його активі.
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Змагання відбулися 29 вересня в Чернівцях, – повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
«У загальнокомандному заліку збірна Волині перша», – привітали спортсменів у федерації.
Отож, серед чоловіків із результатом 4,43 хвилини, бронзу виборов Сергій Березюк. У Іванни Кух кілька нагород: бронза у групі «Жінки» − 5,38 хвилин та золото серед молоді та юніорів.
Тренує спортсменів-переможців Олександр Борисюк, до слова, це уже четверта перемога у його активі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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