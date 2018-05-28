Вкрали гроші та приймач: затримали двох волинян, які обікрали помешкання жінки
Сьогодні, 12:55
У Горохові затримали зловмисників, які пограбували помешкання 50-річної місцевої жительки.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
У п’ятницю, 27 вересня, до поліції звернулася 50-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що у ніч із 26 на 27 вересня по вулиці Князя Володимира у Горохові невідомі пошкодили вікно її будинку й викрали гроші та приймач супутникового телебачення. Сума завданих збитків становить 1,4 тис. грн.
Правоохоронці оперативно встановили причетність до скоєння злочину 17-річного та 25-річного жителів Горохова.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло.
Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
У п’ятницю, 27 вересня, до поліції звернулася 50-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що у ніч із 26 на 27 вересня по вулиці Князя Володимира у Горохові невідомі пошкодили вікно її будинку й викрали гроші та приймач супутникового телебачення. Сума завданих збитків становить 1,4 тис. грн.
Правоохоронці оперативно встановили причетність до скоєння злочину 17-річного та 25-річного жителів Горохова.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло.
Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Lutsk Fashion Weekend. Відеоблог від WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 13:15
У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Вкрали гроші та приймач: затримали двох волинян, які обікрали помешкання жінки
Сьогодні, 12:55
Помер викладач луцького вишу
Сьогодні, 12:52
Медіа