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Вкрали гроші та приймач: затримали двох волинян, які обікрали помешкання жінки

Вкрали гроші та приймач: затримали двох волинян, які обікрали помешкання жінки
У Горохові затримали зловмисників, які пограбували помешкання 50-річної місцевої жительки.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

У п’ятницю, 27 вересня, до поліції звернулася 50-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що у ніч із 26 на 27 вересня по вулиці Князя Володимира у Горохові невідомі пошкодили вікно її будинку й викрали гроші та приймач супутникового телебачення. Сума завданих збитків становить 1,4 тис. грн.

Правоохоронці оперативно встановили причетність до скоєння злочину 17-річного та 25-річного жителів Горохова.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, Горохів, Волинь
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