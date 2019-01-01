У аварії на Рівненщині травмувалась 21-річна лучанка. ФОТО

У селищі Клевань сталась аварія за участю мотоцикла і буса. Серед постраждалих – дівчина з Луцька.Інцидент стався 29 вересня близько 12:20 години, - пише ГУНП у Рівненській області.Водій Renault Trafic, 47-річний житель Рівного на вулиці Центральна у Клевані під час виконання маневру повороту ліворуч не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом Lifan, під керуванням 22-річного місцевого жителя.Внаслідок ДТП травмувався водій двоколісного, у якого виявили забої руки та ноги, а також пасажирка – 21-річна жителька Луцька. У дівчини попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.За фактом ДТП триває досудове розслідування. За попередньою інформацією всі водії були тверезі.