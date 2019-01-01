У аварії на Рівненщині травмувалась 21-річна лучанка. ФОТО
Сьогодні, 14:20
У селищі Клевань сталась аварія за участю мотоцикла і буса. Серед постраждалих – дівчина з Луцька.
Інцидент стався 29 вересня близько 12:20 години, - пише ГУНП у Рівненській області.
Водій Renault Trafic, 47-річний житель Рівного на вулиці Центральна у Клевані під час виконання маневру повороту ліворуч не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом Lifan, під керуванням 22-річного місцевого жителя.
Внаслідок ДТП травмувався водій двоколісного, у якого виявили забої руки та ноги, а також пасажирка – 21-річна жителька Луцька. У дівчини попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
За фактом ДТП триває досудове розслідування. За попередньою інформацією всі водії були тверезі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент стався 29 вересня близько 12:20 години, - пише ГУНП у Рівненській області.
Водій Renault Trafic, 47-річний житель Рівного на вулиці Центральна у Клевані під час виконання маневру повороту ліворуч не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом Lifan, під керуванням 22-річного місцевого жителя.
Внаслідок ДТП травмувався водій двоколісного, у якого виявили забої руки та ноги, а також пасажирка – 21-річна жителька Луцька. У дівчини попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
За фактом ДТП триває досудове розслідування. За попередньою інформацією всі водії були тверезі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
13-річній дівчинці з Волині потрібна дороговартісна операція: небайдужих просять допомогти
Сьогодні, 14:42
У аварії на Рівненщині травмувалась 21-річна лучанка. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Лучан запрошують на найбільшу автомобільну виставку у Варшаві*
Сьогодні, 14:10
Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
Сьогодні, 14:09
Медіа