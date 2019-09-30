Українці зможуть оплатити покупки за допомогою каблучки





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Наразі технологію оплати каблучками підтримують 86% зазначених терміналів, що дозволить проводити операції майже у всіх магазинах і закладах України.



Для здійснення оплати знадобиться лише підвести руку з каблучкою до терміналу.



Прикраса-гаджет зроблена з кераміки і буде доступна у двох кольорах. Її також можна занурювати на глибину до 50 м.



Наразі ціна каблучки невідома.

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