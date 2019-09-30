Українці зможуть оплатити покупки за допомогою каблучки
Сьогодні, 07:17
За кілька місяців Ощадбанк планує випуск спеціальних NFC-кілець, які дозволять здійснювати оплати у закладах з POS-терміналами.
Про це пишуть Факти.
Наразі технологію оплати каблучками підтримують 86% зазначених терміналів, що дозволить проводити операції майже у всіх магазинах і закладах України.
Для здійснення оплати знадобиться лише підвести руку з каблучкою до терміналу.
Прикраса-гаджет зроблена з кераміки і буде доступна у двох кольорах. Її також можна занурювати на глибину до 50 м.
Наразі ціна каблучки невідома.
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Про це пишуть Факти.
Наразі технологію оплати каблучками підтримують 86% зазначених терміналів, що дозволить проводити операції майже у всіх магазинах і закладах України.
Для здійснення оплати знадобиться лише підвести руку з каблучкою до терміналу.
Прикраса-гаджет зроблена з кераміки і буде доступна у двох кольорах. Її також можна занурювати на глибину до 50 м.
Наразі ціна каблучки невідома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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