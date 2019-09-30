вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці зможуть оплатити покупки за допомогою каблучки

Українці зможуть оплатити покупки за допомогою каблучки
За кілька місяців Ощадбанк планує випуск спеціальних NFC-кілець, які дозволять здійснювати оплати у закладах з POS-терміналами.

Про це пишуть Факти.

Наразі технологію оплати каблучками підтримують 86% зазначених терміналів, що дозволить проводити операції майже у всіх магазинах і закладах України.

Для здійснення оплати знадобиться лише підвести руку з каблучкою до терміналу.

Прикраса-гаджет зроблена з кераміки і буде доступна у двох кольорах. Її також можна занурювати на глибину до 50 м.

Наразі ціна каблучки невідома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ощадбанк, кільця, оплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці зможуть оплатити покупки за допомогою каблучки
Сьогодні, 07:17
На Волині вшанували польських прикордонників, які загинули під час Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 06:36
В Україні можуть легалізувати гральний бізнес
Сьогодні, 05:31
До міста на Волині привезли чудотворну ікону Богородиці. ФОТО
Сьогодні, 04:28
«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку
Сьогодні, 03:22
Схожі новини
Волиняни боргують понад пів мільярда гривень за «комуналку» Волиняни боргують понад пів мільярда гривень за «комуналку»
04 вересень, 18:32
Розповіли, чи буде Луцьк заробляти більше після оплати картками у транспорті Розповіли, чи буде Луцьк заробляти більше після оплати картками у транспорті
29 липень, 12:25
У Міносвіти хочуть підняти плату за навчання у вишах У Міносвіти хочуть підняти плату за навчання у вишах
21 липень, 23:28
«Луцьктепло» потопає у боргах «Луцьктепло» потопає у боргах
17 липень, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці зможуть оплатити покупки за допомогою каблучки
Сьогодні, 07:17
 0
На Волині вшанували польських прикордонників, які загинули під час Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 06:36
 0
В Україні можуть легалізувати гральний бізнес
Сьогодні, 05:31
 0
До міста на Волині привезли чудотворну ікону Богородиці. ФОТО
Сьогодні, 04:28
 0
«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку
Сьогодні, 03:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿