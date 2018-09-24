Наслідки негоди на Волині: повалені дерева перекривали дороги
Сьогодні, 09:32
На Волині 30 вересня рятувальники розчищали дороги від повалених дерев.
Зокрема, повалені вітром великі гілки та дерева з доріг рятувальники ліквідували у Володимирі-Волинському, - пише ДСНС України у Волинській області.
А також дерева розчищали у місті Рожище та селі Рудня Рожищенського району, у селах Суськ, Словатичі та Славне Ківерцівського району, у селищі Стара Вижівка та у селі Троянівка Маневицького району.
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Зокрема, повалені вітром великі гілки та дерева з доріг рятувальники ліквідували у Володимирі-Волинському, - пише ДСНС України у Волинській області.
А також дерева розчищали у місті Рожище та селі Рудня Рожищенського району, у селах Суськ, Словатичі та Славне Ківерцівського району, у селищі Стара Вижівка та у селі Троянівка Маневицького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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