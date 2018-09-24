вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Наслідки негоди на Волині: повалені дерева перекривали дороги

Наслідки негоди на Волині: повалені дерева перекривали дороги
На Волині 30 вересня рятувальники розчищали дороги від повалених дерев.

Зокрема, повалені вітром великі гілки та дерева з доріг рятувальники ліквідували у Володимирі-Волинському, - пише ДСНС України у Волинській області.

А також дерева розчищали у місті Рожище та селі Рудня Рожищенського району, у селах Суськ, Словатичі та Славне Ківерцівського району, у селищі Стара Вижівка та у селі Троянівка Маневицького району.

Наслідки негоди на Волині: повалені дерева перекривали дороги
Наслідки негоди на Волині: повалені дерева перекривали дороги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, дерева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Очікують до 24 градусів тепла: в Україні прогнозують унікальний синоптичний день
Сьогодні, 09:55
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Наслідки негоди на Волині: повалені дерева перекривали дороги
Сьогодні, 09:32
1 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:21
У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто. ВІДЕО Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто. ВІДЕО
07 вересень, 03:36
На Волині негода повалила дерева у чотирьох районах На Волині негода повалила дерева у чотирьох районах
28 червень, 11:07
Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО Повалені дерева і розтрощені авто: в Україні вирує ураганний вітер. ФОТО
10 березень, 18:37
У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО
24 вересень, 2018, 15:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині обікрали сільський магазин
Сьогодні, 11:02
 0
Власники VIP-авто збагатили місцеві бюджети Волині майже на три мільйони
Сьогодні, 11:01
 0
У ресторації «Брама» пропонують вигідно пообідати*
Сьогодні, 10:59
 0
Порошенко обіцяє три мільйони за інформацію про замовників і виконавців замаху на Гонтареву
Сьогодні, 10:50
 0
Через буревій декілька сіл на Волині залишились без світла
Сьогодні, 10:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿