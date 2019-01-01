Через випадки отруєння чадним газом у Володимирі перевірятимуть квартири





На цьому на щотижневій оперативній нараді наголосив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише



До перевірки мають бути залучені необхідні комунальні служби міста, а також спеціалісти ПАТ «Волиньгаз». Також провести такі перевірки має керівництво міських ОСББ та ЖБК. Ці заходи зумовлені нещодавним випадком у Нововолинську, де люди отруїлися чадним газом.



За словами Ярослава Матвійчука, димовентиляційні канали в квартирах, де є колонка, повинні перевірятися щонайменше раз у кожні 6 місяців, а де є газова плита – раз у рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському проведуть перевірку справності димовентиляційних каналів та наявності витяжки у будинках, які обладнані пічним та газовим опаленням.На цьому на щотижневій оперативній нараді наголосив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише Буг До перевірки мають бути залучені необхідні комунальні служби міста, а також спеціалісти ПАТ «Волиньгаз». Також провести такі перевірки має керівництво міських ОСББ та ЖБК. Ці заходи зумовлені нещодавним випадком у Нововолинську, де люди отруїлися чадним газом.За словами Ярослава Матвійчука, димовентиляційні канали в квартирах, де є колонка, повинні перевірятися щонайменше раз у кожні 6 місяців, а де є газова плита – раз у рік.

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