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Через випадки отруєння чадним газом у Володимирі перевірятимуть квартири

Через випадки отруєння чадним газом у Володимирі перевірятимуть квартири
У Володимирі-Волинському проведуть перевірку справності димовентиляційних каналів та наявності витяжки у будинках, які обладнані пічним та газовим опаленням.

На цьому на щотижневій оперативній нараді наголосив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише Буг.

До перевірки мають бути залучені необхідні комунальні служби міста, а також спеціалісти ПАТ «Волиньгаз». Також провести такі перевірки має керівництво міських ОСББ та ЖБК. Ці заходи зумовлені нещодавним випадком у Нововолинську, де люди отруїлися чадним газом.

За словами Ярослава Матвійчука, димовентиляційні канали в квартирах, де є колонка, повинні перевірятися щонайменше раз у кожні 6 місяців, а де є газова плита – раз у рік.


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Теги: перевірка, квартири
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