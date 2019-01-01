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Для мешканців Ковеля закуплять інсуліну на 100 тисяч

Для мешканців Ковеля закуплять інсуліну на 100 тисяч
З коштів міського бюджету Ковеля виділять 100 тисяч гривень на закупку інсуліну для хворих на діабет.

Про це повідомили у пресслужбі Ковельради.

Зазначии, що для забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет згідно постанови Кабінету міністрів України від 23.03.2016 року №239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну" передбачаються кошти з державного бюджету за рахунок медичної субвенції.

«Однак життя часто вносить свої корективи - змінюється вартість ліків, збільшується кількість хворих тощо. Тому колектив Ковельського МТМО працює на випередження і тримає на постійному контролі питання фінансування усіх напрямків охорони здоров’я», – йдеться у повідомленні.

На кінець літнього періоду, як зазначили у пресслужбі міської ради, склалася напружена ситуація із забезпеченням лікарськими засобами інсулінозалежних пацієнтів. Керівництво медоб’єднання звернулося до місцевої влади з проханням виділити додаткові кошти з міського бюджету.

Клопотання підтримали міський голова Олег Кіндер та депутатський корпус. Рішенням міської ради від 26.09.2019 року на придбання препаратів інсуліну для мешканців Ковеля виділили 100 тисяч гривень з резервного фонду міського бюджету.

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Теги: інсулін, Волинь, закупівля, ліки, Ковель
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