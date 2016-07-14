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У Луцьку привітали педагогів з професійним святом

У Луцьку привітали педагогів з професійним святом
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбулись урочистості з нагоди Дня працівників освіти.

На захід завітали найкращі представники освітянської галузі у Волинській області, - йдеться на сайті Луцькради.

Присутніх привітали балетом та пісенним виступом фіналіста всеукраїнського конкурсу «Голос. Діти» Ярослава Карпука.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт також долучився до привітань.

«Вчителі — це ті, хто формує майбутнє, хто робить завтрашній день країни. Те, що наші герої не злякалися, і стали зі зброєю в руках на захист країни, те, що ми сьогодні не дивлячись ні на що розбудовуємо країну та рухаємось вперед – це теж – вчитель.

Я дякую вам за ті безсонні ночі, коли ви перевіряли зошити, контрольні роботи та думали як достукатися до тієї дитячої душі, аби вона розкрила, реалізувала себе. Дякую за те, що продовжуєте працювати, незважаючи на усі труднощі в країні. І Україна повинна бути вдячна кожному вчителю за те, що він щодня її розбудовує та робить по-справжньому європейською», - зазначив він.

У Луцьку привітали педагогів з професійним святом
У Луцьку привітали педагогів з професійним святом
У Луцьку привітали педагогів з професійним святом
У Луцьку привітали педагогів з професійним святом
У Луцьку привітали педагогів з професійним святом
У Луцьку привітали педагогів з професійним святом
У Луцьку привітали педагогів з професійним святом


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Теги: Луцькрада, професійне свято, кращі педагоги області, привітання
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