В Україні знову дорожчає картопля
Сьогодні, 10:21
В Україні на оптових ринках кілограм бульби можна купити не дешевше 11-12 гривень.
Про це повідомили в ефірі ТСН.
"За два останні тижні ціни на картоплю в Україні зросли майже на третину. Приблизно на стільки ж виросли і обсяги імпорту картоплі. Цього року Україна вперше почала імпортувати картоплю в період збирання власного врожаю. Ажіотаж довкола найпопулярнішого овоча не вщухає, і ціни зростатимуть далі", - розповіли у студії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Експерт з Волині прогнозує взимку подорожчання картоплі вдвічі
Тому запастися бульбою на зиму експерти рекомендують вже зараз.
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Про це повідомили в ефірі ТСН.
"За два останні тижні ціни на картоплю в Україні зросли майже на третину. Приблизно на стільки ж виросли і обсяги імпорту картоплі. Цього року Україна вперше почала імпортувати картоплю в період збирання власного врожаю. Ажіотаж довкола найпопулярнішого овоча не вщухає, і ціни зростатимуть далі", - розповіли у студії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Експерт з Волині прогнозує взимку подорожчання картоплі вдвічі
Тому запастися бульбою на зиму експерти рекомендують вже зараз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А казали, що через корупцію при Порошенку все було дорого.
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