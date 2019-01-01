В Україні знову дорожчає картопля





Про це повідомили в ефірі



"За два останні тижні ціни на картоплю в Україні зросли майже на третину. Приблизно на стільки ж виросли і обсяги імпорту картоплі. Цього року Україна вперше почала імпортувати картоплю в період збирання власного врожаю. Ажіотаж довкола найпопулярнішого овоча не вщухає, і ціни зростатимуть далі", - розповіли у студії.



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Тому запастися бульбою на зиму експерти рекомендують вже зараз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на оптових ринках кілограм бульби можна купити не дешевше 11-12 гривень.Про це повідомили в ефірі ТСН "За два останні тижні ціни на картоплю в Україні зросли майже на третину. Приблизно на стільки ж виросли і обсяги імпорту картоплі. Цього року Україна вперше почала імпортувати картоплю в період збирання власного врожаю. Ажіотаж довкола найпопулярнішого овоча не вщухає, і ціни зростатимуть далі", - розповіли у студії.Тому запастися бульбою на зиму експерти рекомендують вже зараз.

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