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В Україні знову дорожчає картопля

В Україні знову дорожчає картопля
В Україні на оптових ринках кілограм бульби можна купити не дешевше 11-12 гривень.

Про це повідомили в ефірі ТСН.

"За два останні тижні ціни на картоплю в Україні зросли майже на третину. Приблизно на стільки ж виросли і обсяги імпорту картоплі. Цього року Україна вперше почала імпортувати картоплю в період збирання власного врожаю. Ажіотаж довкола найпопулярнішого овоча не вщухає, і ціни зростатимуть далі", - розповіли у студії.

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Тому запастися бульбою на зиму експерти рекомендують вже зараз.

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Теги: картопля, ціна
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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А казали, що через корупцію при Порошенку все було дорого.
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