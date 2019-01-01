Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат





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Настоятель парафії протоієрей Василь Луньо разом із прихожанами звернулися до колишнього настоятеля та вірних Української православної церкви (у єдності з Московським патріархатом) із закликом припинити розбрат.



Нагадаємо, 27 лютого церковна громада провела збори, на яких більшість парафіян вирішили змінити юрисдикцію та возз'єднатися з ПЦУ. Із таким проханням на початку березня представники парафії звернулися до управління єпархії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ощів Горохівського району релігійна громада, яка нещодавно приєдналася до Православної церкви України, закликала прихильників УПЦ (МП) не розпалювати ворожнечі.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ. Настоятель парафії протоієрейразом із прихожанами звернулися до колишнього настоятеля та вірних Української православної церкви (у єдності з Московським патріархатом) із закликом припинити розбрат.Нагадаємо, 27 лютого, на яких більшість парафіян вирішили змінити юрисдикцію та возз'єднатися з ПЦУ. Із таким проханням на початку березня представники парафії звернулися до управління єпархії.

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