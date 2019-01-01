вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат

Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат
У селі Ощів Горохівського району релігійна громада, яка нещодавно приєдналася до Православної церкви України, закликала прихильників УПЦ (МП) не розпалювати ворожнечі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Настоятель парафії протоієрей Василь Луньо разом із прихожанами звернулися до колишнього настоятеля та вірних Української православної церкви (у єдності з Московським патріархатом) із закликом припинити розбрат.

Нагадаємо, 27 лютого церковна громада провела збори, на яких більшість парафіян вирішили змінити юрисдикцію та возз'єднатися з ПЦУ. Із таким проханням на початку березня представники парафії звернулися до управління єпархії.

Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат
Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, релігійна громада, звернення до ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат
Сьогодні, 19:25
Найкраща сільська медицина в Україні – на Волині
Сьогодні, 19:17
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Шацьких озерах відремонтують одну з гідроспоруд. ВІДЕО
Сьогодні, 18:47
Оприлюднили програму міжнародного фестивалю «Фронтера»
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
У селі на Волині відзначили храмове свято У селі на Волині відзначили храмове свято
01 жовтень, 12:39
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
29 вересень, 19:08
Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ
28 вересень, 17:43
Під Луцьком збудують новий храм. ФОТО Під Луцьком збудують новий храм. ФОТО
23 вересень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат
Сьогодні, 19:25
 0
Найкраща сільська медицина в Україні – на Волині
Сьогодні, 19:17
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
На Шацьких озерах відремонтують одну з гідроспоруд. ВІДЕО
Сьогодні, 18:47
 0
Оприлюднили програму міжнародного фестивалю «Фронтера»
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿