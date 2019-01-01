Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат
Сьогодні, 19:25
У селі Ощів Горохівського району релігійна громада, яка нещодавно приєдналася до Православної церкви України, закликала прихильників УПЦ (МП) не розпалювати ворожнечі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Настоятель парафії протоієрей Василь Луньо разом із прихожанами звернулися до колишнього настоятеля та вірних Української православної церкви (у єдності з Московським патріархатом) із закликом припинити розбрат.
Нагадаємо, 27 лютого церковна громада провела збори, на яких більшість парафіян вирішили змінити юрисдикцію та возз'єднатися з ПЦУ. Із таким проханням на початку березня представники парафії звернулися до управління єпархії.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Настоятель парафії протоієрей Василь Луньо разом із прихожанами звернулися до колишнього настоятеля та вірних Української православної церкви (у єдності з Московським патріархатом) із закликом припинити розбрат.
Нагадаємо, 27 лютого церковна громада провела збори, на яких більшість парафіян вирішили змінити юрисдикцію та возз'єднатися з ПЦУ. Із таким проханням на початку березня представники парафії звернулися до управління єпархії.
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