За пересадку печінки: у Києві лікаря затримали на хабарі в 20 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 01:30
У Києві на хабарі затримали завідувача відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології НАМНУ, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Лікар-трансплантолог був викритий "на гарячому" під час отримання неправомірної винагороди від пацієнта в розмірі 20 тис. доларів за проведену раніше операцію з трансплантації печінки і подальше лікування і реабілітацію", - повідомили в прокуратурі.
При проведенні невідкладних слідчих дій в робочому кабінеті затриманого і в його приміщеннях було вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад 60 тис. доларів, йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Відомо, що мова йде про керівника відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова Олега Котенко.
УНН зв'язався з Інститутом для отримання коментаря щодо ситуації з затриманням лікаря. Нам повідомили, що всі дії, в яких підозрюють медика, його ставлення до роботи та пацієнтів - виняткового його позиція, яка не має нічого спільного з політикою закладу.
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"Лікар-трансплантолог був викритий "на гарячому" під час отримання неправомірної винагороди від пацієнта в розмірі 20 тис. доларів за проведену раніше операцію з трансплантації печінки і подальше лікування і реабілітацію", - повідомили в прокуратурі.
При проведенні невідкладних слідчих дій в робочому кабінеті затриманого і в його приміщеннях було вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад 60 тис. доларів, йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Відомо, що мова йде про керівника відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова Олега Котенко.
УНН зв'язався з Інститутом для отримання коментаря щодо ситуації з затриманням лікаря. Нам повідомили, що всі дії, в яких підозрюють медика, його ставлення до роботи та пацієнтів - виняткового його позиція, яка не має нічого спільного з політикою закладу.
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