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Троє людей загинуло: поблизу Львова аварійно сів літак АН-12

Троє людей загинуло: поблизу Львова аварійно сів літак АН-12
Приблизно о 7 ранку біля аеропорту Львова здійснив аварійну посадку Ан-12.

Про це заявила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає BBC Україна.

"При заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку", - йдеться у повідомленні.

Літак знайшли за 1,5 км від злітно-посадкової смуги о 7:46. Після цього працівники ДСНС почали операцію з вивільнення екіпажу.

Згодом міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що внаслідок аварійної посадки загинули чотири людини.

"Дурна сумна п'ятниця. За попередніми даними, 4 загиблих. Аварійна посадка здійснена у зв'язку з закінченням пального. Розпочато розслідування", - написав він у Facebook.

Пізніше міністр відредагував допис: "За попередніми даними є загиблі".

"Точну інформацію чекаємо, на борту були не тільки члени екіпажу", - пояснив він, коментуючи кількість жертв.

Згодом у ДСНС повідомили кількість жертв.

"На борту перебувало 8 людей, з них 7 членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж. Внаслідок падіння літака 3 особи загинуло, 3 особи постраждало, доля 2 осіб невідома. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що троє постраждалих отримали важкі травми.

За його даними, літак АН-12 #UR-CAH належав авіакомпанії "Україна Аероальянс".

Він виконував чартерний вантажний рейс #UKL4050 по маршруту Віко (Іспанія) - Львів із "3 членами екіпажу на борту".

На сайті компанії Ukraine Air Alliance (Україна Аероальянс) вказано, що літак АН-12 #UR-CAH випущений 1968 року, до 1995 року експлуатувався військовими частинами.

Троє людей загинуло: поблизу Львова аварійно сів літак АН-12

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Теги: аварія, літак, смерть
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